Говорил ли Америкс правду насчет 50 000 грузовиков на протестах в Канаде?

Депутат Европарламента Андрис Америкс (избранный от cписка "Cогласия") сказал, что в кампании приняли участие более 50 000 грузовиков. Это можно прочитать на его странице в Facebook, а также посмотреть в качестве платной информации на радио SWH. Депутат раз в неделю публикует на радио двухминутное платное выступление, а 2 февраля его выступление назвали "Андрис о протестах по всему миру". В нем Америкс рассказывает о недавних протестах в Брюсселе и Канаде и говорит:

"Протест дальнобойщиков оказался одним из крупнейших в истории Канады, в нем приняли участие более 50 000 грузовиков".

Далее он говорит, что, вдохновляясь этим заездом, по всей Европе была запущена аналогичная кампания. Он также называет ее дату и критикует латвийское правительство, которое, в отличие от ряда других стран, не уменьшило ограничений и для которого выгоден режим ЧС, поскольку общественность не имеет права протестовать.

Действительно ли участвовало более 50 000 грузовиков? Канадские и иностранные СМИ сообщают, что эту цифру называют только сами организаторы акции. Полиция и журналисты, освещающие инцидент, сообщают о гораздо меньшем количестве - о нескольких сотнях или, возможно, нескольких тысячах автомобилей.

Общее количество сложно подсчитать, потому что машины ездили по разным дорогам, некоторые присоединялись лишь на время. Например, СМИ Ottawa Citizen писали, что городская полиция была готова к тому, что приедут от 1000 до 2000 автомобилей. Полиция города Кингстон сообщила 28 января, что к Оттаве приближается колонна из примерно 300 автомобилей. Фактчекеры из Politifact позвонили в полицию Торонто 27 января, так как сообщалось, что через город прошел так называемый "Конвой свободы". Представитель полиции посмеялся над назваными 50 000 автомобилями, но сказал, что никто не знает точного числа.

Канадская ассоциация грузовых перевозчиков дистанцировалась от протестов, заявив, что от 85% до 90% водителей были вакцинированы, сообщает BBC. Январское требование о самоизоляции для непривитых водителей распространяется примерно на 16 000 водителей грузовиков. Так что их количество намного меньше 50 тысяч.

Re:Check запросил у помощника Америкса Марека Гайлитиса информацию о "более чем 50 000 грузовиках". Он сказал, что это было взято из канадских СМИ, но не уточнил, из каких именно. В ходе разговора Гайлитис признал, что это может быть номер, названный организаторами акции. Является ли сказанное на радио Америксом призывом к такой кампании? Гайлитис указывает, что это не реклама, потому что не приглашается ни за кого голосовать. Это информативное заявление, проплаченное политической группой в лице Америкса, в котором депутат выражает мнение, что "действия латвийского правительства могут привести к очень опасным последствиям" и что "подобные протесты могут начаться в Латвии".