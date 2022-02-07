"Прогноз может быть очень хорошим": инфектолог о распространении Covid-19 в ближайшее время

Виксна рассказывает о текущей ситуации с Covid-19 в стране: "Если говорить о текущей ситуации, то, по данным лаборатории, постепенно начинает преобладать омикрон-штамм.
Под этим я подразумеваю, что предыдущим штаммом дельта заболевает гораздо меньшее количество людей, чем раньше.
Изменилась и клиническая картина больных - жалобы и патологии, которые возникают у этих людей при заражении разными штаммами вирусов, совершенно разные".
Инфектолог отмечает, что это имеет и положительные последствия - отделения интенсивной терапии и реанимации в настоящее время менее загружены тяжелыми больными.
На вопрос, как бы мог распространяться омикрон, эксперт сказала: "На самом деле моя теория была позаимствована у латвийских вирусологов, и я с ними согласна. Теоретически должно быть так, что большое количество людей будет заражено этим вирусом, и у этих людей появится дополнительный иммунитет или просто иммунитет, и поэтому вирусу не будет места в нашей среде. Так что прогноз может быть очень хорошим".
Профессор подчеркивает, что следует надеяться, что никакие другие серьезные формы вируса не появятся.