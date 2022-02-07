"Прогноз может быть очень хорошим": инфектолог о распространении Covid-19 в ближайшее время

На вопрос, как бы мог распространяться омикрон, эксперт сказала: "На самом деле моя теория была позаимствована у латвийских вирусологов, и я с ними согласна. Теоретически должно быть так, что большое количество людей будет заражено этим вирусом, и у этих людей появится дополнительный иммунитет или просто иммунитет, и поэтому вирусу не будет места в нашей среде. Так что прогноз может быть очень хорошим".