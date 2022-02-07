Кариньш с Макроном обсудили поддержку Украины и присутствие НАТО в странах Балтии

Кариньш отметил, что в ходе беседы подчеркнул важность сохранения единства между партнерами, необходимость дальнейшей активной поддержки Украины, а также важность усиления присутствия НАТО в странах Балтии.

Как сообщалось, Макрон посетит Москву и Киев в начале этой недели, чтобы встретиться с президентами России и Украины.

В понедельник Макрон отправился в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, а во вторник у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции призывает к снижению напряженности в отношениях между Украиной и Россией, и в последние дни он провел несколько телефонных разговоров и с Путиным, и с Зеленским, а также с президентом США Джо Байденом.

После неоднократных переговоров с Путиным и с Зеленским канцелярия президента Франции сообщила в четверг вечером, что цель переговоров - "найти элементы, которые могут привести к деэскалации".

Канцелярия президента Франции, предположительно имея в виду ультимативные требования Кремля, заявила, что начались переговоры о "стратегическом балансе" в Европе, которые позволят "снизить риски на местах и гарантировать безопасность".

В настоящее время Россия сконцентрировала 100-тысячный военный контингент у границ Украины, вызвав опасения о новом вторжении в соседнюю страну.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво на 27 мая 1997 года, то есть до первого расширения НАТО.

Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых ею "гарантий безопасности", ей придется принять "военно-технические меры".

Однако США и другие члены НАТО заявили, что эти требования неприемлемы и даже не подлежат обсуждению, но проявили готовность говорить о контроле над вооружением и размещением ракет, а также о мерах по укреплению взаимного доверия.

На этой неделе Макрон выразился, что Россия ведет себя как "сила, создающая дисбаланс" в регионе, но в то же время дал понять, что он открыт для диалога с Москвой с целью деэскалации ситуации.

В последние годы президент Франции настаивал на том, что Европе следует поддерживать открытые каналы для переговоров с Россией, поскольку "требовательный диалог" лучше, чем открытая конфронтация с Москвой в меняющемся мире, где усиливается доминирование Китая.

Ранее Макрон в статусе президента Франции посетил Россию один раз - в мае 2018 года в рамках участия в Петербургском экономическом форуме, где он встречался с Путиным.