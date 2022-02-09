Тот, кого выбрали зрители и он не подвел: финалист Supernova Микс Галвановскис

12 февраля состоится финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В преддверии эфира 24-летний финалист Микс Галвановскис ответил RUS TVNET на несколько вопросов.

24-летний уроженец Елгавы Микс Галвановскис играет на фортепиано и саксофоне. Музыкальную карьеру начал в 2015 году в группе Ne Citu Rīt. В 2016 году стал выступать сольно. Ранее принимал участие в конкурсе Supernova в 2017 году с песней Runaway. В 2019-м свет увидел его второй EP - No 2 līdz 5. В полуфинал Supernova-2022 он попал благодаря голосованию зрителей. В конкурсе Микс принимал участие с песней I'm Just a Sinner. После голосования жюри и зрителей музыкант смог пройти в большой финал, который состоится 12 февраля.

В беседе с RUS TVNET Микс признался, что ощущения после попадания в финал Supernova "невероятно крутые": "Люди постоянно звонят и пишут. Поздравляют".

Микс Галвановскис ФОТО: LTV/Lauris Vīksne

Музыкант отмечает, что он хотел быть в финале и он в него попал. Теперь впереди следующий этап - надо попасть на "Евровидение".

"Песня I'm Just a Sinner - о том, что следует проживать жизнь так, как ты этого сам хочешь. Никто не может тебе что-либо запретить! Ты такой, какой ты есть, и тебя за это любят", - поясняет Микс.

Микс Галвановскиc ФОТО: LTV/Lauris Vīksne

В финале исполнитель обещает изменения, которые сделают выступление более зрелищным и эксклюзивным. Что касается вдохновения, то Микс не скрывает, что в его творчестве есть много отсылок к Imagine Dragons, хотя его музыкальный вкус достаточно разнообразен:

"Они мне очень нравятся, но откровенно - я меломан. Я слушаю все подряд - начиная от классической музыки и заканчивая полным рок-н-роллом. Меня вдохновляет, когда человек что-то делает".

Микс Галвановскиc ФОТО: LTV/Lauris Vīksne

Микс Галвановскис мечтает представлять Латвию в Италии. Он уверен, что ему есть что показать зрителям и слушателям:

"Для меня очень важно попасть на "Евровидение". Я уверен, что я могу показать, что такое мощь. То, что вы видели в полуфинале - это было мощно. А то, что будет в финале, будет еще зрелищнее".

Микс Галвановскиc ФОТО: LTV/Lauris Vīksne

Ранее уже были отобраны 10 участников, которые будут соревноваться в большом финале.

Напомним, финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova состоится 12 февраля. В нем примут участие:

Амината - I'm Lettting You Go Bermudu Divstūris - Bad Bujāns - He, She, You & Me Citi Zēni - Eat Your Salad Элина Глузунова - Es pabiju tur Inspo - A Happy Place Линда Рушениеце - Pay My Own Bills Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch Raum - Plans Микс Галвановскис - I'm Just a Sinner

Галерея: Полуфинал Supernova