На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 выросло на 14,3%

За последние семь дней количество стационарных больных увеличилось на 18,1%, в среднем в больницы поступают 127 человек в день. В то же время сохраняется значительное количество пациентов с тяжелым течением заболевания.

На прошлой неделе в среднем проводилось 22 409 тестов в день, выявлялся в среднем 8 731 новый случай. Из всех проведенных тестов 15% (24 161 тест) относились к скринингу в образовательных учреждениях, а 85% (132 703 теста) - к остальному населению.

Из положительных случаев Covid-19 12% (7456 инфицированных) были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 88% (53 660) - с остальным населением. Однако, несмотря на сокращение количества тестов, число случаев Covid-19 на прошлой неделе продолжало расти.

Коэффициент репродукции вируса немного снизился - с 1,39 до 1,1 на прошлой неделе.