Пн, 7.02.2022
Ботинки я не носил, за них надо заплатить 200 евро, а остальное использовалось для нужд службы - все равно надо выплатить 1033 евро. Я говорю, за что? Я же отдаю форму! Зарплата в полиции не была такой большой. Мартиньш, бывший полицейский
Мартиньш, бывший полицейский

7 февраля в одном абзаце ⟩ Третий день Олимпиады, протесты в Риге и извращенец с улицы Салнас

ФОТО: LETA

Понедельник начался с громких новостей. На повестке дня извращенец из Плявниеков, чрезвычайное положение в Оттаве и протесты в Риге. Рассказываем, чем запомнится 7 февраля. 

События дня в одном абзаце

В Риге у здания правительства прошел пикет против связанных с Covid-19 ограничений. Из слов организаторов можно понять, что они воодушевились проходящим в Канаде "Конвоем свободы". Стоит отметить, что в Оттаве из-за протестов объявлено чрезвычайное положение. Музыканты и организаторы предприятий в Латвии также требуют отмены антиковидных ограничений, а предприниматели поддерживают снятие ограничений и отмену ковид-сертификатов. При этом Павлютс сказал, что решение о послаблении будет приниматься не раньше 15 февраля. Громкие новости из Плявниеков: более 10 лет российских шахматисток "кошмарил" извращенец. Им оказался рижанин с улицы Салнас. Теперь эту улицу знают и за границей. Полицейский высокого ранга обвиняется в получении взятки в виде мясных изделий и алкоголя, а по делу Созинова обвиняются и другие его бывшие коллеги из полиции Рижского региона. Meta пригрозила Европе отключением Facebook и Instagram, также Европа переживает самый масштабный дефицит российского газа за всю полувековую историю его поставок и готовится к худшему. Даже не знаем, что хуже остаться без газа или без Instagram?

Все обсуждают

Сейм принял закон о мерах по уменьшению чрезмерного роста цен на энергоресурсы. Цель закона состоит в том, чтобы уменьшить негативное социально-экономическое влияние повышения цен на энергоресурсы на благополучие населения и развитие народного хозяйства. Чтобы предоставить более широкую поддержку домохозяйствам на оплату счетов за жилье, в законе дополнены уже принятые в декабре нормы и целевая дотация самоуправлениям для обеспечения жилищного пособия для жителей, определенная до 31 декабря 2022 года. У общества много вопросов на эту тему, поэтому Министерство благосостояния обобщило наиболее часто задаваемые вопросы и подготовило разъяснительные ответы.

Чем себя порадовать

В понедельник, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 9 комплектов медалей в семи видах спорта.

Фото дня: Сборная Канады заставила российских хоккеисток играть в масках.

ФОТО: AFP / Scanpix

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