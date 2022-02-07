7 февраля в одном абзаце ⟩ Третий день Олимпиады, протесты в Риге и извращенец с улицы Салнас

Сейм принял закон о мерах по уменьшению чрезмерного роста цен на энергоресурсы. Цель закона состоит в том, чтобы уменьшить негативное социально-экономическое влияние повышения цен на энергоресурсы на благополучие населения и развитие народного хозяйства. Чтобы предоставить более широкую поддержку домохозяйствам на оплату счетов за жилье, в законе дополнены уже принятые в декабре нормы и целевая дотация самоуправлениям для обеспечения жилищного пособия для жителей, определенная до 31 декабря 2022 года. У общества много вопросов на эту тему, поэтому Министерство благосостояния обобщило наиболее часто задаваемые вопросы и подготовило разъяснительные ответы.