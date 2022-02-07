LTV: В Латвии обнаружен еще более заразный подтип омикрона

По словам руководителя Национальной референтной лаборатории Восточной больницы (RAKUS) Сергея Никишина, у трех процентов всех секвенированных образцов вируса в Латвии выявлен подтип омикрона, который даже более заразен, чем существующий омикрон.
На вопрос о том, что известно на данный момент о новом подтипе варианта омикрон, он сказал, что этот подтип имеет три подвида - первый, второй и третий. "У первого 33 мутации. У второго, который сейчас появился в Латвии, 31 мутация, на две мутации меньше, но комбинация мутаций другая. И это фактически делает этот подтип немного более заразным. Согласно датским данным, он на 30% заразнее, если сравнивать с первым омикроном", - сказал Никишин.
Как напоминает LTV, в Латвии до сих пор существует как дельта-штамм, так и омикрон-штамм вируса Covid-19. Именно вариант омикрон стал доминирующим в нескольких городах Латвии.
Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии выявлено 3646 новых случаев Covid-19, получены данные о 9 смертях.