Вт, 8.02.2022
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Сборная Латвии по футболу в марте проведёт два проверочных матча

Футболисты сборной Латвии ФОТО: Sanita Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

В марте этого года сборная Латвии проведёт два матча во время проверочного турнира на Мальте, сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).

25 марта сборная Латвии сыграет против команды Кувейта, а 29 марта подопечные Дайниса Казакевича выйдут на поле против сборной Азербайджана.

До этого сборные Латвии и Кувейта встречались лишь один раз в 2003 году и тогда победа осталась за нашим соперником (2:0). С Азербайджаном наша команда играла четыре раза - три ничьи и одно поражение.

Сборная Азербайджана в данный момент занимает 120-е место в рейтинге FIFA. В прошлом году на групповом этапе отборочного турнира чемпионата мира азербайджанцы набрали лишь одно очко (ничья с Ирландией) и заняли последнее, пятое место. Сборная Кувейта располагается на 142-м месте рейтинга FIFA.

В 2022 году латвийские футболисты в Лиге Наций сыграют в группе D1 вместе с Андоррой и Лихтенштейном. Третьим соперником латвийской команды станет проигравшая сборная пары Казахстан/Молдова, которая определится в конце марта.

Матчи первого тура группы D1 пройдут со 2 по 8 июня 2022 года, матчи второго - с 8 по 14 июня, а третий тур будет сыгран с 22 по 27 сентября.


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