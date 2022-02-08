Сборная Латвии по футболу в марте проведёт два проверочных матча

25 марта сборная Латвии сыграет против команды Кувейта, а 29 марта подопечные Дайниса Казакевича выйдут на поле против сборной Азербайджана.

До этого сборные Латвии и Кувейта встречались лишь один раз в 2003 году и тогда победа осталась за нашим соперником (2:0). С Азербайджаном наша команда играла четыре раза - три ничьи и одно поражение.

Сборная Азербайджана в данный момент занимает 120-е место в рейтинге FIFA. В прошлом году на групповом этапе отборочного турнира чемпионата мира азербайджанцы набрали лишь одно очко (ничья с Ирландией) и заняли последнее, пятое место. Сборная Кувейта располагается на 142-м месте рейтинга FIFA.

В 2022 году латвийские футболисты в Лиге Наций сыграют в группе D1 вместе с Андоррой и Лихтенштейном. Третьим соперником латвийской команды станет проигравшая сборная пары Казахстан/Молдова, которая определится в конце марта.