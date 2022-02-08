Эстония и Латвия закупят военную технику на почти 700 млн евро

Министерство обороны Латвии пообещало предоставить дополнительную информацию об этой закупке во вторник.

По словам начальника транспортного отдела Центра оборонных инвестиций Томаса Калды, планируется найти партнера, который в ближайшие десять лет будет поставлять в большом количестве технику 16 различных типов для нужд Сил обороны Эстонии, эстонской гвардии "Kaitseliit" (Лига обороны), полиции и пограничной охраны, а также учреждений, подведомственных Министерству обороны Латвии.

Для Эстонии это будет крупнейшая оборонная закупка в истории.

По словам Калды, эта закупка позволит заменить изношенную технику и, при необходимости, докупить недостающие машины в ускоренном порядке. При этом он указал, что предусмотрена закупка как новой техники, так и использование бывших в употреблении транспортных средств союзников.

"Совместная закупка, несомненно, обеспечит гораздо более выгодные позиции на переговорах и позволит добиться лучших условий и цен за единицу [техники]", - говорится в заявлении Центра оборонных инвестиций.

Закупка будет осуществлена в два этапа: сначала будут приобретены автомобили грузоподъемностью до пяти тонн, затем закупят более вместительную технику. Путем приобретения техники в больших объемах у одного производителя предполагается сократить расходы, связанные с логистической поддержкой, обучением и обеспечением запчастями.

Руководитель отдела экипировки и систем вооружения Сил обороны майор Херко Сепп признал, что данный контракт имеет большое значение для Сил обороны, потому что срок службы значительной части техники, состоящей на вооружении, закончится с 2028 по 2035 год.

Условия закупки предусматривают возможность приобретения у победителей тендера необходимых транспортных средств в стандартном рыночном исполнении или аналогичных транспортных средств со специфическими функциями. Среди прочего планируется закупить краны, погрузчики и оборудование, необходимое в аэропортах.