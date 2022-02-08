Денис Васильев квалифицировался в следующий этап Олимпиады

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу в короткой программе. Спортсмен показал результат 113,97 балла, установив новый мировой рекорд. Вторым со 108,12 балла стал японец Юма Кагияма, третье место занял его соотечественник Сома Уно, у которого 105,90 балла.

Отметим, что победитель двух предыдущих Олимпиад Юдзуру Ханю идёт восьмым (95,15 балла), а лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который чисто выполнил программу и занял седьмую позицию с 95,76 очками.

Латвийский фигурист Денис Васильев допустил несколько небольших ошибок и с 85,30 баллами занял 16-е место. Этот результат позволил фигуристу квалифицироваться в следующий этап.

Персональным рекордом даугавпилчанина являются 90,24 балла, которые он получил на чемпионате Европы-2022, где занял третье место. Для Васильева Олимпиада в Пекине стала второй в карьере. В Пхёнчхане-2018 он занял 19-е место.