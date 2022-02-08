Видео ⟩ Амината прокомментировала свое самочувствие

"Я чувствую себя лучше с каждым днем. Все хорошо", - сказала Амината.

В полуфинале она принимала участие удаленно, но смогла пройти в большой финал.

"Кажется иронично, все все эти годы я держалась здоровой и не болела... Впервые заболела именно перед таким важным событием в своей карьере", - написала она перед началом шоу.

Тогда она указала, что будет выступать удаленно. Амината заметила, что если все будет хорошо, что она сможет выйти из самоизоляции уже в конце этой недели.

Напомним, после голосования жюри и зрителей в финал прошли: Амината, Линда Рушениеце, объединение Mēs Jūs Mīlam, Элина Глузунова, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, Bujāns, Микс Галвановскис и RAUM.

Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.