ДТП с автомобилем Собчак: почему откладывается суд и что она оплатила пострадавшей?

Контекст Вечером 9 октября, автомобиль, в котором после мероприятия ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. Арендованный Собчак Mercedes S500 выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Volkswagen, который после удара отбросило в микроавтобус. Погибли два человека. В декабре 2021 года завершилось следствие. Дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как считает следствие, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, которое допустил водитель автомобиля Ксении Собчак. Оперативники провели восемь экспертиз и опросили 13 свидетелей. Потерпевшими в результате ДТП признаны пять человек. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судьба выжившей Оксаны Садовник

Спустя четыре месяца Ксения Собчак навестила выжившую пассажирку Оксану Садовник. Об этом журналистка расскзала в соцсетях. Женщина постепенно приходит в себя. У Садавник были тяжелые травмы головы и позвоночника, перелом ребер и челюсти, ушиб легких, разрыв селезенки (орган в итоге удалили) и осложнения после операций. "Комсомольская правда" пишет, что полтора месяца девушка не могла говорить, дышала через трубку в горле и училась заново ходить.

Из-за ДТП и госпитализации Оксана лишилась работы. Проживает она Звенигороде с мужем и пятилетним сыном. У нее была мечта открыть свою фотостудию, хотя по профессии она инженер. До аварии она планировала стать фотографом. Как только девушку выписали из больницы, к ней домой приехала Ксения Собчак и спросила, чем помочь. Тогда-то она рассказала про студию, которая была арендована еще до аварии, но все застопорилось. Муж - единственный добытчик в семье. Он оплачивал лечение супруги. Оксана показала примерную смету Ксении и рассказал о своей мечте.

Собчак оплатила все расходы: 1 млн 150 тысяч рублей (13,3 тысячи евро). В день открытия студии Ксения сама приехала в Звенигород, чтобы посмотреть на то, что там получилось.

Собчак призналась журналистам, что у нее тоже есть последствия для здоровья после этой аварии.

"Психика у меня крепкая - к психологу я не обращалась. Но для меня стало шоком, как быстро все в жизни может поменяться. Секунду назад ты в Zoom обсуждал новую программу, что-то планировал. А потом - раз! - темно и другой мир", - цитирут ее "Комсомольская правда".

Про суд над водителем

Зашел разговор и про суд над водителем, который уже пару раз откладывали из-за появления в деле новых адвокатов. Оксана Садовник подала иск на 3 млн рублей (34,9 тысячи евро). Она жалеет, что виновника ДТП нельзя пожизненно лишить водительских прав.