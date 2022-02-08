Путин пообещал Макрону вывести войска из Беларуси после учений

Сообщается, что Путин пообещал не начинать новых "военных инициатив".

Источники сообщают, что согласно сделке 30 тысяч российских военных будут выведены из Беларуси после завершения российско-белорусских учений, которые должны пройти 10-20 февраля. Это, как и вопрос "структурированного диалога по коллективной безопасности" планируется обсудить на следующих встречах, пишет FT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Макрон "готовы продолжить диалог" по предложениям Франции, но не уточнил, о чем конкретно идет речь. "Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще", - сказал Песков.