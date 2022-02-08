Вт, 8.02.2022
Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
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Путин пообещал Макрону вывести войска из Беларуси после учений

ФОТО: EPA/THIBAULT CAMUS / POOL MAXPPP OUT

Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщает, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон после пятичасовых переговоров в Москве договорились о деэскалации ситуации вокруг Украины, пишет портал "Медуза".

Сообщается, что Путин пообещал не начинать новых "военных инициатив".

Источники сообщают, что согласно сделке 30 тысяч российских военных будут выведены из Беларуси после завершения российско-белорусских учений, которые должны пройти 10-20 февраля. Это, как и вопрос "структурированного диалога по коллективной безопасности" планируется обсудить на следующих встречах, пишет FT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Макрон "готовы продолжить диалог" по предложениям Франции, но не уточнил, о чем конкретно идет речь. "Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще", - сказал Песков.

Отмечается, что Путин и Макрон на пресс-конференции, проведенной после переговоров , не упоминали об этой сделке. Макрон назвал встречу содержательной и отметил, что ближайшие дни будут решающими для урегулирования ситуации вокруг Украины. Путин же заявил, что США и НАТО проигнорировали основные озабоченности России в предложениях по гарантиям безопасности.


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