День рождения Роналду и встреча двух легенд. Как прошла неделя звёзд спорта?
Весь мир следит за зимними Олимпийскими играми в Пекине, но на них свет клином не сошёлся. Давайте посмотрим, чем занимаются представители не зимних видов спорта.
Весь мир следит за зимними Олимпийскими играми в Пекине, но на них свет клином не сошёлся. Давайте посмотрим, чем занимаются представители не зимних видов спорта.
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