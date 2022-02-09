Ср, 9.02.2022
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День рождения Роналду и встреча двух легенд. Как прошла неделя звёзд спорта?

Весь мир следит за зимними Олимпийскими играми в Пекине, но на них свет клином не сошёлся. Давайте посмотрим, чем занимаются представители не зимних видов спорта.

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