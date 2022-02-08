Вт, 8.02.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Остапенко вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге

Алёна Остапенко ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на турнире WTA 500 в Санкт-Петербурге.

В первом раунде Остапенко встречалась с китаянкой Синь Ю Ван и одержала победу со счётом 6:1, 6:4.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 4 минуты. За это время Остапенко, занимающая 25-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Синь Ю Ван (86 WTA) трижды подала навылет и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в следующий раунд Остапенко заработала 55 рейтинговых очков. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет Андреа Петкович из Германии (65 WTA), которая в первом раунде обыграла шведку Ребекку Петерсон со счётом 7:6, 6:2.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля.


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