Остапенко вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге

В первом раунде Остапенко встречалась с китаянкой Синь Ю Ван и одержала победу со счётом 6:1, 6:4.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 4 минуты. За это время Остапенко, занимающая 25-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Синь Ю Ван (86 WTA) трижды подала навылет и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались.