Остапенко вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на турнире WTA 500 в Санкт-Петербурге.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на турнире WTA 500 в Санкт-Петербурге.
В первом раунде Остапенко встречалась с китаянкой Синь Ю Ван и одержала победу со счётом 6:1, 6:4.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 4 минуты. За это время Остапенко, занимающая 25-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Синь Ю Ван (86 WTA) трижды подала навылет и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в следующий раунд Остапенко заработала 55 рейтинговых очков. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет Андреа Петкович из Германии (65 WTA), которая в первом раунде обыграла шведку Ребекку Петерсон со счётом 7:6, 6:2.
Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля.