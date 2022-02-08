Продлена возможность временно отстранять от работы непривитых сотрудников

Подавшее поправки Министерство экономики поясняет, что изменения необходимы, принимая во внимание, что приближается дата, когда у некоторых работников с момента отстранения от исполнения обязанностей в связи с отсутствием ковид-сертификата пройдет три месяца. Поэтому разработано решение для упомянутых сотрудников, позволяющее сохранить имеющиеся трудовые отношения на время до окончания режима ЧС.