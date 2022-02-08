Вт, 8.02.2022
Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

Продлена возможность временно отстранять от работы непривитых сотрудников

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

До окончания режима чрезвычайной ситуации 28 февраля продлена возможность временно отстранять невакцинированных против Covid-19 работников, предусматривают утвержденные во вторник правительством поправки к распоряжению об объявлении режима ЧС.

Подавшее поправки Министерство экономики поясняет, что изменения необходимы, принимая во внимание, что приближается дата, когда у некоторых работников с момента отстранения от исполнения обязанностей в связи с отсутствием ковид-сертификата пройдет три месяца. Поэтому разработано решение для упомянутых сотрудников, позволяющее сохранить имеющиеся трудовые отношения на время до окончания режима ЧС.

В министерстве пояснили, что поправки предусматривают создание более благоприятного решения для трудоустроенных, дающие возможность сохранить правовые трудовые отношения до 28 февраля. Решение также дает возможность избежать необоснованных потерь и расходов как для работодателя, так и для государства.


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