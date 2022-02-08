Вт, 8.02.2022
Мы, возможно, не будем способны обеспечить в Европе несколько наших важнейших продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram Сообщение Meta
Сообщение Meta

8 февраля в одном абзаце ⟩ Четвертый день Олимпиады, новые решения правительства и смерть после вакцинации

Латвийские болельщики на Олимпиаде в Пекине ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вторник - день заседания Кабинета министров. Как обычно, приняты изменения, которые повлияют на нашу жизнь. Рассказываем коротко об этом и не только.

События дня в одном абзаце

Коронавирус продолжает бушевать в Латвии - выявлено 11 144 новых случая, заболевших так много, что Rīgas namu pārvaldnieks не может оказать все услуги. Между тем, один летальный случай после вакцинации от Covid-19, "вероятно, связан" с вакциной, а 200 человек в Латвии заразились ковидом в третий раз. Рассказываем, как изменился порядок оплаты больничного при Covid-19, и о выводах ученых по поводу того, является ли иммунитет от заражения омикроном лучше прививки. Немного криминала: пророссийский активист Александр Гапоненко получил условно, полиция Латвии сообщила об уголовном деле против "шахматного маньяка", на Тейке поймали парня под наркотиками - он ломился в чужие квартиры, недалеко от Слампе поезд насмерть переехал молодого мужчину, в Елгаве два парня в пожаре потеряли приемную маму и все имущество. Беларусь обвинила Латвию в нарушении воздушного пространства, Ринкевича в Белграде ждало необычное приветствие, в Сети шутят о переговорах Путина и Макрона, петицию об отставке Кадырова подписало уже больше 100 000 человек, Китай не хочет рисковать своей экономикой, чтобы спасти Путина, Денис Васильев квалифицировался в следующий этап Олимпиады, Эстония и Латвия закупят военную технику почти на 700 млн евро, На лиепайское побережье вымыло фрагмент торпеды времен Второй мировой. В конце, как обычно, занятное чтиво: Путь матери-одиночки, направлявшейся в аптеку, прервали пули, Дамы, готовьтесь к обязательной военной службе, раскрыты новые подробности отношений Даневичи и Кайминьша.

Все обсуждают

Во вторник состоялось заседания правительства, на котором был принят ряд важных решений. Например, признанные контактными лицами школьники не должны соблюдать домашний карантин. Кроме того, продлена возможность временно отстранять от работы непривитых сотрудников. Информацию обо всех решениях собрали в одном месте.

Чем себя порадовать

Олимпиада продолжается! Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.

Фото дня: 7 февраля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Но главными героями в этой истории стали не главы государств, а огромный стол, за которым сидели президенты.

ФОТО: SCANPIX

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back