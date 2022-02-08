8 февраля в одном абзаце ⟩ Четвертый день Олимпиады, новые решения правительства и смерть после вакцинации

Во вторник состоялось заседания правительства, на котором был принят ряд важных решений. Например, признанные контактными лицами школьники не должны соблюдать домашний карантин. Кроме того, продлена возможность временно отстранять от работы непривитых сотрудников. Информацию обо всех решениях собрали в одном месте.
Чем себя порадовать
Олимпиада продолжается! Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.
Фото дня: 7 февраля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Но главными героями в этой истории стали не главы государств, а огромный стол, за которым сидели президенты.