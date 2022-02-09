День #5 ⟩ Первое золото США и латвийские саночники вне пьедестала
В среду, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
В среду, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Горные лыжи, слалом, женщины
Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпийских игр в слаломе. После первой попытки она занимала лишь восьмое место, но затем благодаря ошибкам соперниц и хорошему результату ей удалось победить в соревнованиях. Это золото стало первым для сборной Словакии на Олимпиаде в Пекине.
Серебро у австрийки Катарины Линсбергер (1.45,06), замкнула тройку призёрок Венди Хольденер из Швейцарии (1.45,10). В соревнованиях принимала участие также латвийская горнолыжница Лиене Бондаре, которая после первой попытки занимала 48-е место (отставание от лидера - 8,28 секунды). Во второй попытке у Бондаре был шанс занять 43-е место, но ошибки, допущенные во время спуска, не позволили ей финишировать.
Фристайл, биг-эйр, мужчины
Золото в дисциплине "биг-эйр" завоевал 21-летний норвежский лыжник Бирк Рууд. Он показал результат 187,75 балла и впервые стал олимпийским чемпионом. Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье - швед Хенрик Харлаут (181,00).
Путь Колби Стивенсона к серебряной медали Игр-2022, возможно, когда-нибудь будет экранизирован. Шесть лет назад спортсмен чудом выжил в автомобильной аварии - во время 12-часовой поездки Стивенсон уснул за рулём, автомобиль перевернулся несколько раз, а спортсмен получил 30 переломов черепа.
Отёк мозга заставил врачей поместить его в медикаментозную кому на три дня. Когда его выписали из больницы, он впал в депрессию, но спустя пять месяцев снова встал на лыжи, так как понял, что ничто не заставит его отказаться от любимого занятия.
Сноуборд, борд-кросс, женщины
Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис принесла США первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, победив в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Второе место заняла француженка Хлоя Треспёш, бронзовую награду взяла канадка Мериета Один.
Для 36-летней Линдси Джейкобеллис это пятые Олимпийские игры и вторая олимпийская медаль - первая была завоёвана 16 лет назад. В 2006 году в Турине, лидируя с большим отрывом на финишной прямой решающего заезда сноуборд-кросса, Линдси решила исполнить ненужный акробатический элемент. В итоге она упала на спину и осталась без золотой медали.
На двух последующих Олимпиадах 2010 и 2014 годов Джекобеллис, являясь одним из главных фаворитов, выбывала в полуфиналах. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане она вышла в финал в сноуборд-кроссе, где заняла 4-е место.
Двоеборье, малый трамплин/10 км, мужчины
Немец Винценц Гайгер завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км). Серебряным призёром стал норвежец Йорген Гробак, бронзу завоевал австриец Лукас Грайдерер.
24-летний Гайгер стал двукратным олимпийским чемпионом. На Олимпийских играх 2018 года он победил в эстафете.
В соревнованиях также принимал участие латвийский двоеборец Маркус Виноградов. 19-летний спортсмен занял последнее, 44-е место.
Шорт-трек, 1500 м, мужчины
Представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон стал победителем соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров, показав результат 2:09.219. Серебро досталось канадцу Стивену Дюбуа (2:09.254). Фотофиниш определил, что он опередил россиянина Семёна Елистратова на 0,013 секунды. Латвийский шорт-трекист Рейнис Берзиньш занял итоговое 15-е место.
Санный спорт, двойки
Олимпийскими чемпионами в двойках стали немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.56,554), которые на 0,099 секунды опередили соотечественников - Тони Эггерта и Сашу Бенекена. Бронзовые медали завоевали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер (1.57,65).
Для Вендля и Арльта победа на Олимпийских играх стала третьей подряд - ранее они брали золото в двойках на Играх в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018.
Латвийская двойка Мартиньш Ботс и Роберт Плуме заняла четвёртое место (1:57,419). Сразу за ними на пятой строчке расположились Андрис и Юрис Шицсы (1:57,437).
Несмотря на высокие места, выступления латвийских саночников можно назвать неудачными, так как большинство болельщиков связывало надежды на медали именно с этими соревнованиями.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
В четверг, 10 февраля, на Играх в Пекине будет разыграно 8 комплектов медалей. За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!