День #5 ⟩ Первое золото США и латвийские саночники вне пьедестала

Отёк мозга заставил врачей поместить его в медикаментозную кому на три дня. Когда его выписали из больницы, он впал в депрессию, но спустя пять месяцев снова встал на лыжи, так как понял, что ничто не заставит его отказаться от любимого занятия.

Сноуборд, борд-кросс, женщины

Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис принесла США первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, победив в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Второе место заняла француженка Хлоя Треспёш, бронзовую награду взяла канадка Мериета Один.

Для 36-летней Линдси Джейкобеллис это пятые Олимпийские игры и вторая олимпийская медаль - первая была завоёвана 16 лет назад. В 2006 году в Турине, лидируя с большим отрывом на финишной прямой решающего заезда сноуборд-кросса, Линдси решила исполнить ненужный акробатический элемент. В итоге она упала на спину и осталась без золотой медали.

На двух последующих Олимпиадах 2010 и 2014 годов Джекобеллис, являясь одним из главных фаворитов, выбывала в полуфиналах. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане она вышла в финал в сноуборд-кроссе, где заняла 4-е место.

Двоеборье, малый трамплин/10 км, мужчины

Немец Винценц Гайгер завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км). Серебряным призёром стал норвежец Йорген Гробак, бронзу завоевал австриец Лукас Грайдерер.

24-летний Гайгер стал двукратным олимпийским чемпионом. На Олимпийских играх 2018 года он победил в эстафете.

В соревнованиях также принимал участие латвийский двоеборец Маркус Виноградов. 19-летний спортсмен занял последнее, 44-е место.

Шорт-трек, 1500 м, мужчины

Представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон стал победителем соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров, показав результат 2:09.219. Серебро досталось канадцу Стивену Дюбуа (2:09.254). Фотофиниш определил, что он опередил россиянина Семёна Елистратова на 0,013 секунды. Латвийский шорт-трекист Рейнис Берзиньш занял итоговое 15-е место.

Санный спорт, двойки

Олимпийскими чемпионами в двойках стали немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.56,554), которые на 0,099 секунды опередили соотечественников - Тони Эггерта и Сашу Бенекена. Бронзовые медали завоевали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер (1.57,65).

Для Вендля и Арльта победа на Олимпийских играх стала третьей подряд - ранее они брали золото в двойках на Играх в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018.

Латвийская двойка Мартиньш Ботс и Роберт Плуме заняла четвёртое место (1:57,419). Сразу за ними на пятой строчке расположились Андрис и Юрис Шицсы (1:57,437).

Несмотря на высокие места, выступления латвийских саночников можно назвать неудачными, так как большинство болельщиков связывало надежды на медали именно с этими соревнованиями.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Германия – 5-3-0 (8) Норвегия – 4-2-4 (10) Швеция – 4-1-2 (7) Нидерланды – 3-3-1 (7) Китай – 3-2-0 (5) Австрия – 2-4-4 (10) Италия – 2-4-1 (7) Команда ОКР – 2-3-6 (11) Словения – 2-1-2 (5) США – 1-5-1 (7) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России