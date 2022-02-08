Закроют печально известную автостоянку на улице Барона

Стоянки закроют на участке улицы Барона от Пернавас до Бривибас.

Решение было принято на заседании консультационного совета в связи с тем, что многократно из-за неправильно припаркованных машин нарушалось движение трамваев.

Из-за неправильно припаркованных машин общественному транспорту на этом участке улицы приходилось останавливать движение,

в результате чего задержки возникали не только в графиках курсирования, но и влияли на жизнь значительного числа пассажиров.

В последнем случае, когда машина была припаркована слишком близко к рельсам, движение трамваев 1 маршрута было остановлено и общественный транспорт с сотнями пассажиров стоял почти час. Предприятие Rīgas satiksme уже подало иск против водителя машины для возмещения ущерба.

Предприятие Rīgas satiksme напоминает, что, паркуя автомобиль на стоянке, обязательно нужно убедиться, может ли проехать общественный транспорт. Если вблизи места парковки курсирует трамвай, необходимо убедиться, что расстояние от машины до рельсов составляет минимум 1 метр.