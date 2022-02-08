Плюс 666 человек за сутки. В Елгаве Covid-19 заражен каждый десятый житель

В Елгаве двухнедельный показатель заболеваемости вырос до 10 071 случая на 100 000 жителей. Отметка в 9000 случаев на 100 000 жителей превышена в Марупском и Кекавском краях.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии увеличилась до 6 301,6 случая на 100 000 населения. Помимо упомянутых самоуправлений, заболеваемость Covid-19 выше, чем в среднем по стране, в Адажском, Олайнском и Баусском краях, Даугавпилсском, Рижском, Ропажском, Елгавском, Талсинском и Сигулдском краях.

Только в Вараклянском крае показатель заболеваемости менее 2000 случаев на 100 000 жителей.

Из 11 144 случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, 34%, или 3797, зарегистрированы в Риге.

В Елгаве выявлено 666 новых больных, в Даугавпилсе – 517, в Бауском крае – 365, в Валмиерском крае – 357, в Огрском крае – 346, в Юрмале – 316.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 45 366, в Даугавпилсе - 5 964, в Елгаве - 5 573, в Огрском крае - 3 442, в Бауском крае - 3 158, в Лиепайском крае - 3 018, в Юрмале - 2 854. .

Из всех случаев заражения, выявленных накануне, 2292 случая приходится на возрастную группу от 10 до 19 лет, 2063 — на возрастную группу от 30 до 39 лет, 1766 — на группу от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах случаев меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели приходится на школьный возраст от десяти до 19 лет — 24 951 случай, или более пятой части всех инфицированных.