Встреча Макрона и Зеленского: Франция пообещала Украине 1,2 млрд евро помощи

Макрон также упомянул о 1,2 млрд евро, но назвал это не макрофинансовой помощью, а госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний. Рамочная договоренность об этом была достигнута еще в мае, а теперь, когда Макрон лично приехал в Киев, были подписаны два соглашения на 1,2 млрд.

Одно предусматривает поставку сотни французских локомотивов Alstom на сумму до 900 млн евро, второе - 370 единиц спецтехники для спасателей стоимостью до 300 млн евро.

Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля пообещал Украине Евросоюз. Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.

Касаясь ситуации на востоке страны, Зеленский сказал, что ожидает встречи "Нормандского формата" на уровне политических советников. Ранее Елисейский дворец заявил, что Макрон договорился о проведении такой встречи с Путиным.

"Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - резюмировал украинский лидер.

Макрон призвал обе стороны к спокойствию в словах и поступках. Он заявил, что переговоры о ситуации на Украине после его встреч с Путиным и Зеленским могут продвигаться вперед и что для снижения напряжения между Россией и Западом есть конкретные, практические решения.

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать недавние слова Владимира Путина, призвавшего Украину выполнять Минские соглашения и процитировавшего часть частушки: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Отвечая, украинский президент перешел на русский язык и сказал, что от терпения украинцев в этом конфликте действительно многое зависит.

Макрон и Кремль: споры об исходе переговоров

Путин и Макрон в понедельник обсуждали конфликт вокруг Украины шесть часов ФОТО: Getty Images

Прибыв в столицу Украины во вторник утром, Макрон сделал новое заявление о результатах своих переговоров с Путиным о ситуации вокруг Украины.

"Я понял, что не будет ни ухудшения, ни эскалации [конфликта]", - сказал он журналистам в аэропорту.

"Мой целью было остановить игру, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. - добавил Макрон. - Я считаю, что достиг этой цели".

Предположительно, то же самое Макрон передаст и президенту Зеленскому. Лидеры встретились в Мариинском дворце в Киеве.

Ранее Москва и Париж сделали разнящиеся заявления о прошедших в понедельник переговорах президента Франции Макрона с Путиным.

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что Москва обязалась не начинать военных действий и не делать шагов, которые могли бы привести к обострению конфликта, и вывести российские войска из Беларуси после совместных учений.