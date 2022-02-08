Ученый: Можно было бы не требовать сертификаты там, где используют маски

Ученый отметил, что по-прежнему всем жителям стоит вакцинироваться и получать бустерную дозу вакцины, чтобы защитить себя. Кроме того, Кловиньш отметил, что требование ковид-сертификата "не должно быть наказанием для тех, кто не привился".
Эксперт отметил, что отбор, где требуются сертификаты, должен быть куда более селективным, например,
их можно было бы не требовать в магазинах, тогда как для спортивных мероприятий они были бы необходимы.
Кловиньш допускает, что сертификаты могут быть обязательными в местах, где не используют маски, но там, где люди и так и так используют средства защиты, сертификаты можно было бы и не требовать.
Как Кловиньш, так и второй гость передачи - глава латвийского бюро Всемирной организации здравоохранения Улдис Митенбергс - отрицательно относятся к идее, что люди могут предпочесть не вакцинироваться, а специально заразиться омикрон-штаммом, указав, что это противоречит здравому смыслу.