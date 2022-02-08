Вт, 8.02.2022
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Ученый: Можно было бы не требовать сертификаты там, где используют маски

Янис Кловиньш ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Ковид-сертификаты можно бы было не требовать в местах, в которых используются маски, заявил в передаче "Сегодняшний вопрос" Латвийского телевидения председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и обучения Янис Кловиньш.

Ученый отметил, что по-прежнему всем жителям стоит вакцинироваться и получать бустерную дозу вакцины, чтобы защитить себя. Кроме того, Кловиньш отметил, что требование ковид-сертификата "не должно быть наказанием для тех, кто не привился".

Эксперт отметил, что отбор, где требуются сертификаты, должен быть куда более селективным, например,

их можно было бы не требовать в магазинах, тогда как для спортивных мероприятий они были бы необходимы.

Кловиньш допускает, что сертификаты могут быть обязательными в местах, где не используют маски, но там, где люди и так и так используют средства защиты, сертификаты можно было бы и не требовать.

Как Кловиньш, так и второй гость передачи - глава латвийского бюро Всемирной организации здравоохранения Улдис Митенбергс - отрицательно относятся к идее, что люди могут предпочесть не вакцинироваться, а специально заразиться омикрон-штаммом, указав, что это противоречит здравому смыслу.


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