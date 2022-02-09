Лучше знать заранее: в паре с кем по знаку Зодиака у вас нет будущего

Овен: избегайте Рака

Овны слишком прямолинейны и склонны говорить необдуманные вещи, а Рак этого терпеть не может. Это эмоциональный знак, и он никогда не знает, что вы скажете, когда ему понадобится поддержка.

Вы способны разоблачить любой обман Рака, а его потребность в постоянном общении с кем-то будет только раздражать вас.

Телец: избегайте Стрельца

Сочетание этих двух знаков может привести к настоящей мыльной опере. Телец упрямый, а Стрелец - спонтанный, и вероятность преодолеть эту огромную разницу крайне мала.

Близнецы: избегайте Девы

Дело не в том, что Девам не хватает интеллекта и духовности, чтобы нормально общаться с Близнецами. Проблема заключается в излишней закрытости их эмоций и мыслей, в то время как Близнецы всегда говорят то, что думают. Они расцветают в компании людей, а Девы просто слишком тихие и замкнутые в себе.

Рак: избегайте Водолея

Раки не умеют скрывать свои чувства, как бы сильно ни старались. Представители этого знака Зодиака - сострадательные эмпаты, верящие в то, что такими должны быть все люди. А Водолей, напротив, не любит эмоциональные всплески. И дело не в том, что он равнодушен к вашим эмоциям. Он просто не знает, что с ними делать.

Лев: избегайте Овна

Вы живете ради того, чтобы всегда быть в центре внимания. Овен же слишком любит конкуренцию, чтобы позволить вам это.

Он будет соревноваться с вами во всем, и победа над вами не доставит ему никакого дискомфорта.

Вам нужен человек, который сможет поддержать вас в любой ситуации, а не тот, кто будет испытывать вас на каждом шагу.

Дева: избегайте Рака

Вы можете быть очень критичными, и не только по отношению к себе, но и к другим людям. А это может привести к большим проблемам с Раком, когда вы будете давать ему совет или конструктивно его критиковать.

Весы: избегайте Скорпиона

Весам нравится, когда в отношениях царит согласие и все гладко. Их цель - любой ценой избежать развития конфликтной ситуации. Скорпион же, наоборот, любит драму, сильные эмоции и безграничную страсть. Вы просто неспособны совладать с разрушительной силой этих эмоций.

Скорпион: избегайте Льва

У этих знаков слишком много общего. Но вместо того, чтобы во всем соглашаться, они всегда занимают противоположные стороны.

Скорпион и Лев харизматичные и страстные, но это не мешает им соперничать друг с другом до тех пор, пока кто-то не окажется на коленях.

Стрелец: избегайте Козерога

Стрелец чувствуете себя свободным, как птица, а это не подходит Козерогу, которому нравится держать все под контролем. Представителю данного знака Зодиака не понять кочевой образ жизни Стрельца, он считает его глупым.

Козерог: избегайте Овна

Хотя вы оба - очень трудолюбивые и старательные, Овна раздражает ваша педантичность, потому что у него нет на нее времени. Несмотря на вашу терпеливость, у Овна совершенно другие взгляды на жизнь. Он живет настоящим и всегда готов к приключениям, поэтому не любит ждать.

Водолей: избегайте Тельца

У Водолея очень неспокойная натура, поэтому периодически ему хочется драмы. Тельцу же, наоборот, нравится стабильность. А еще

он неохотно что-то меняет, если все работает нормально. Этот знак Зодиака недостаточно гибкий и открытый для ваших идей.

Рыбы: избегайте Водолея