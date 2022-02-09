Новый антирекорд: выявлено 11 835 новых случаев Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

три человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

6 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4548 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7287 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6443,8 случая.

Всего вчера было сделано 32 433 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 36,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 476 730 жителей Латвии.

Темп вакцинации в Латвии снижается и на этой неделе

По данным Национальной службы здоровья (NVD), на этой неделе в Латвии также снижается активность вакцинации против Covid-19.

В первые два рабочих дня этой недели в Латвии в среднем вакцинировались от Covid-19 около 2600 человек в день. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививались 3500 человек в день. Показатели вакцинации сейчас являются самыми низкими с марта 2021 года, когда вакцины против Covid-19 были доступны в очень ограниченном количестве и только в приоритетных группах.

Самый высокий темп вакцинации в Латвии был в конце мая 2021 года, когда за одну неделю было вакцинировано 117 000 человек, или почти 17 000 человек в день. В первую неделю января 2022 года в Латвии в среднем вакцинировались около 10 000 человек в день, а затем темп вакцинации замедлился.

Темп вакцинации на этой неделе сохраняется за счет бустерной вакцинации - около 76% от общего количества прививок приходится на третью прививку, а первую прививку получили менее 6% людей.

Во вторник вакцину от Covid-19 получил 2791 человек, в том числе первую прививку - всего 174 человека, процесс вакцинации завершили 499 человек, в том числе 41 человек получил однократную вакцину Johnson&Johnson. Бустерную прививку сделали 2117 человек.

На сегодняшний день в Латвии процесс вакцинации завершили 1,292 млн человек, или 68,64% населения страны. Бустерную прививку получили около 469 000 человек, или 24,9% населения Латвии.

Если учитывать только совершеннолетних жителей Латвии, то процесс вакцинации завершили около 80%, а примерно 31% прошли ревакцинацию.

Статистика Covid-19 в Литве: более 13 тыс. новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 13 149 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Четверо скончавшихся из 15 были полностью привиты от коронавируса.

11 256 случаев были первичными заражениями, 1884 - вторичными, девять пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1614 человек, из них 101 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 24,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 1,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5277 случаев. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 48,7%.