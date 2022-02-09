Фото ⟩ "Вы слышали, как поет металл?". Кузнец Валерий Константинов из Ливан

Кузнец Валерий Константинов в своей мастерской в Ливанах. Во время съёмки нашего интервью Валерий выковал для нас подсвечник. Или пепельницу. В общем, кому что больше нравится ФОТО: Chayka.lv/ Евгений Ратков

Морской волк

"Я не такой человек, чтобы всю жизнь заниматься одним и тем же", - рассказывает Валерий. И жизнь его довольно часто делала крутые повороты. Он ходил в море - работал мотористом на судне, и до сих пор вспоминает о том, какую красоту ему довелось увидеть. "Северная и Южная Америка, Африка. Видел Панамский канал - как же там красиво, пролив Дрейка, обогнул Мыс Доброй надежды, мыс Горн".

Какое-то время Валерий работал водителем-дальнобойщиком, объездил Европу, Россию, Казахстан. Пытался заниматься бизнесом, но, как говорит, его характер для бизнеса не подходит. Потом слесарил, обувь чинил. А начинал когда-то на Ливанском стекольном заводе гравировщиком. Сегодня, словно в память об этом, возле Центра ливанского стекла и ремесленничества (ул. Домес,1) стоит его "Аист".

Работа Валерия Константинова. Аист установлен на берегу Даугавы возле Центра ливанского стекла и ремесленничества ФОТО: Chayka.lv/ Евгений Ратков

Валерий не исключает, что и в дальнейшем в сфере его профессиональных интересов может появиться что-то новенькое. Например, он пробует работать с кожей. "Человек должен искать себя всю жизнь и пробовать себя в разных направлениях. Если что-то стало неинтересно, то зачем это продолжать? Я пробую одно, другое, но пока нет чего-то, что зацепило бы, как ковка".

Лучший город

Валерий Константинов - коренной житель Ливан, здесь жили его деды и прадеды. "Прапрадед приехал из Воронежа. Староверы мы. А мама моя - латышка, я свободно на обоих языках говорю".

Родной город Валерий называет самым красивым в мире. "Реки тут у нас - Дубна, Даугава. Конечно, была возможность остаться за границей, уехать… Я стоял на таком распутье, но все же вернулся. Это было в 1989 году, еще стояла Берлинская стена, по визам выезжали за границу. Я путешествовал по Канаде, Великобритании, Германии и думал: может, все-таки остаться? Но тут дети, родители, как я не вернусь?".

Сказка про любовь

Еще одной сказочной историей, которая произошла в его жизни, Валерий называет встречу со своей второй женой, с первой женой они расстались, дети (сын и дочь) выросли и уехали.

После установки "Скамьи примирения" Валерий познакомился в интернете с девушкой, завязалось общение. "Через какое-то время мы встретились и… больше не расставались". У Юлии и Валерия родились двое детей - дочка (7 лет) и сын (6 лет). И трое внуков - внучка и два внука-близнеца. Кстати, Скамью для влюбленных в Лудзе Валерий посвятил Юлии.

Что такое счастье

Этот вопрос заставил Валерия задуматься. Ведь тут по категориям не разложишь, говорит он. А потом отвечает: "Такие периоды, когда думаешь, что весь мир против тебя, что ты самый несчастный, наступали довольно часто. Но потом снова всё нормально… Человеку для счастья нужен покой в душе, уверенность, что всё хорошо, что никто не болеет - дети, внуки, все живы, мама жива. Не стоит придавать большого значения какие-то вещам, надо помнить, что главное в жизни - не вещи". И добавляет: "Я в общем-то, счастливый человек. Везунчик".