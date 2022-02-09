Фото ⟩ "Вы слышали, как поет металл?". Кузнец Валерий Константинов из Ливан

Валерий Константинов опускает в бочку со льдом кусок раскаленного железа и прислушивается. "Поет, слышите?". Еще 11 лет назад он занимался совсем другими вещами, но решил стать кузнецом, чтобы создавать красивые, функциональные и главное, добрые объекты для людей. Его скамейки, фонарики и другие скульптуры давно стали неотъемлемой частью городских пейзажей Ливан, Лудзы, Резекне. Люди всегда улыбаются, глядя на них, и значит, цель кузнеца, который называет себя романтиком, достигнута, пишет "Чайка".
Наковальня ждала
Валерий рассказывает, что его история увлечения кузнечным делом начиналась как в сказке. Было это 11 лет назад (сейчас Валерию 58). Он прочел книгу Андрея Упитса "На грани веков", в ней один из главных героев Мартиньш - кузнец. "Мне стало интересно, захотелось увидеть, что это такое, попробовать". Валерий начал искать кузнецов в Ливанах, в округе, но - нет их нигде, никто даже не слышал.
Через какое-то время в Ливанах был пленэр снежных и ледовых скульптур. "Был адский мороз, и я на него не пошёл. Через несколько дней сходил посмотреть, что там создали. И первая скульптура, которая меня встретила, я уже издалека ее увидел, была огромная наковальня с молотком. Она называлась "Ожидание". Меня она ждала", - вспоминает Валерий. Оказалось, что автор скульптуры - кузнец из Даугавпилса Эдгар Вронский. Через неделю в Ливанах открывалась его выставка. Валерий познакомился с Эдгаром, стал к нему ездить раз в неделю, смотреть, что-то пробовать. "Мне нравилось, как деформируется металл, это такой пластичный материал. Как из пластилина из него можно лепить". Валерий увлекся и стал искать место для кузницы в Ливанах.
Железный конь в железной мастерской
Мастерская Валерия Константинова находится на территории промышленной зоны с богатой историей. Чего здесь только не было - домостроительный комбинат, бетонный цех, кирпичный завод, биохимический завод, передвижная механизированная колонна. Сам Валерий когда-то работал здесь водителем и был знаком с владельцем здания. Говорит, что за аренду платит символические деньги, за что благодарен хозяину.
Кроме всего, что необходимо Валерию для его кузнечного искусства, живет в кузне и настоящий "Харлей Дэвидсон". Правда, характер, по словам Валерия, у него женский, капризный и своенравный. "Скинула меня в прошлом году, но я счастливый… Сучка крашеная". Валерий рассказывает, что мечтал о таком мотоцикле давно - "детство было связано с мотоциклами, у папки был". Юношескую мечту сумел осуществить в 55 лет. Рассказывает, что сомневался, мол, дорого. Но близкие настояли - мечты должны сбываться. Теперь Валерий гоняет на ней "как бешеный". В основном, по делу. "Но бывает, куда-нибудь прокатишься кофе попить километров за 700"… Валерий говорит, что ему близка клубная жизнь и у него есть друзья среди байкеров, но сам не может в этом участвовать, для этого нужно время.
Металл с душой
О своей первой работе Валерий рассказывает, сдерживая слезы. Они связаны с трагическим событием - в автоаварии погибли его сестра и племянник. "Я сделал две каллы, одна распустившаяся, взрослая, вторая ещё нет. Обе переломаны. Теперь эти цветы на их могилах".
Как и в этих печальных каллах, так и в каждой работе Валерия есть душа и особый смысл. Вот, например, "Скамейка примирения", первая работа Валерия в городском пространстве (2013 год), которая стоит напротив Ливанской библиотеки. Ее задача - примирить поссорившихся, сблизить их, помочь найти общий язык.
В 2014 году недалеко от перекрёстка улиц Ригас и Райня установили скамейку-машинку. Валерий рассказывает, что сначала была идея сделать железный велосипед по всем канонам ковки. Но площадка там большая, и велосипед потерялся бы в городском ландшафте. "В результате решили сделать машинку. Это был тот еще заказ - без эскиза, за одну неделю. Но получилось хорошо - людям нравится", - улыбаясь говорит Валерий.
Вообще, делать что-то для людей, чтобы они радовались, мастера очень вдохновляет. Он называет себя романтиком. А вот на то, чтобы сделать что-то для себя - вечно времени не хватает, руки не доходят: "Вон, ключи некуда повесить, некогда ключницу сделать" (смеется).
На вопрос о том, как рождаются образы, Валерий отвечает, что рассказать об этом сложно. "Готовых эскизов нет. Если приходит заказчик, то идея рождается в процессе общения. Часто же говорят: "Я хочу что-нибудь этакое. Не знаю что"". Недавно мастеру заказали работу из металлолома - он сделал огромного сома, который водится у нас в Даугаве. Интересно, что мысль о том, чтобы сделать именно сома, пришла и Валерию, и заказчику одновременно.
Морской волк
"Я не такой человек, чтобы всю жизнь заниматься одним и тем же", - рассказывает Валерий. И жизнь его довольно часто делала крутые повороты. Он ходил в море - работал мотористом на судне, и до сих пор вспоминает о том, какую красоту ему довелось увидеть. "Северная и Южная Америка, Африка. Видел Панамский канал - как же там красиво, пролив Дрейка, обогнул Мыс Доброй надежды, мыс Горн".
Какое-то время Валерий работал водителем-дальнобойщиком, объездил Европу, Россию, Казахстан. Пытался заниматься бизнесом, но, как говорит, его характер для бизнеса не подходит. Потом слесарил, обувь чинил. А начинал когда-то на Ливанском стекольном заводе гравировщиком. Сегодня, словно в память об этом, возле Центра ливанского стекла и ремесленничества (ул. Домес,1) стоит его "Аист".
Валерий не исключает, что и в дальнейшем в сфере его профессиональных интересов может появиться что-то новенькое. Например, он пробует работать с кожей. "Человек должен искать себя всю жизнь и пробовать себя в разных направлениях. Если что-то стало неинтересно, то зачем это продолжать? Я пробую одно, другое, но пока нет чего-то, что зацепило бы, как ковка".
Лучший город
Валерий Константинов - коренной житель Ливан, здесь жили его деды и прадеды. "Прапрадед приехал из Воронежа. Староверы мы. А мама моя - латышка, я свободно на обоих языках говорю".
Родной город Валерий называет самым красивым в мире. "Реки тут у нас - Дубна, Даугава. Конечно, была возможность остаться за границей, уехать… Я стоял на таком распутье, но все же вернулся. Это было в 1989 году, еще стояла Берлинская стена, по визам выезжали за границу. Я путешествовал по Канаде, Великобритании, Германии и думал: может, все-таки остаться? Но тут дети, родители, как я не вернусь?".
Сказка про любовь
Еще одной сказочной историей, которая произошла в его жизни, Валерий называет встречу со своей второй женой, с первой женой они расстались, дети (сын и дочь) выросли и уехали.
После установки "Скамьи примирения" Валерий познакомился в интернете с девушкой, завязалось общение. "Через какое-то время мы встретились и… больше не расставались". У Юлии и Валерия родились двое детей - дочка (7 лет) и сын (6 лет). И трое внуков - внучка и два внука-близнеца. Кстати, Скамью для влюбленных в Лудзе Валерий посвятил Юлии.
Что такое счастье
Этот вопрос заставил Валерия задуматься. Ведь тут по категориям не разложишь, говорит он. А потом отвечает: "Такие периоды, когда думаешь, что весь мир против тебя, что ты самый несчастный, наступали довольно часто. Но потом снова всё нормально… Человеку для счастья нужен покой в душе, уверенность, что всё хорошо, что никто не болеет - дети, внуки, все живы, мама жива. Не стоит придавать большого значения какие-то вещам, надо помнить, что главное в жизни - не вещи". И добавляет: "Я в общем-то, счастливый человек. Везунчик".
Видео: "Вы слышали, как поёт металл?". Кузнец Валерий Константинов из Ливан