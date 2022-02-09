Иск против обязательной вакцинации: дело будет рассмотрено в апелляционном порядке

Административный районный суд ранее постановил, что обязанность вакцинации ограничивает право человека на неприкосновенность частной жизни и право свободно выбирать род занятий и работу в соответствии со своими способностями и квалификацией. Тем не менее иск против обязательной вакцинации был отклонен, поскольку выгода для общества от введения обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав личности.

Семья Руцки обжаловала приговор.

Как сообщалось, это было первое рассмотренное дело об обязательной вакцинации от Covid-19. Тот же суд отклонил аналогичные иски нескольких судей, которые тоже обжаловали приговор.

Всего в Административный районный суд поступило около 200 таких заявлений.