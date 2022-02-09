Ср, 9.02.2022
Способ работы правительства надо изменить, поскольку в условиях кризиса принятие решений происходит слишком поздно. Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции
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Иск против обязательной вакцинации: дело будет рассмотрено в апелляционном порядке

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Административный окружной суд рассмотрит сегодня, 9 февраля, в апелляционном порядке дело Сандры Руцки, служащей Министерства благосостояния, ее мужа Гунарса Руцкиса и дочери Кристины Руцки, в котором они оспаривают установленную правительством обязанность вакцинироваться от Covid-19, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Административный районный суд ранее постановил, что обязанность вакцинации ограничивает право человека на неприкосновенность частной жизни и право свободно выбирать род занятий и работу в соответствии со своими способностями и квалификацией. Тем не менее иск против обязательной вакцинации был отклонен, поскольку выгода для общества от введения обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав личности.

Семья Руцки обжаловала приговор.

Как сообщалось, это было первое рассмотренное дело об обязательной вакцинации от Covid-19. Тот же суд отклонил аналогичные иски нескольких судей, которые тоже обжаловали приговор.

Всего в Административный районный суд поступило около 200 таких заявлений.

В целях ограничения распространения Covid-19 правительство установило, что сотрудники государственных и муниципальных учреждений могут выполнять свои обязанности с 15 ноября прошлого года только при наличии у них сертификата о прививке или перенесенном заболевании Covid-19. Также в частном секторе сотрудники могут работать очно с 15 декабря только при наличии ковид-сертификата.


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