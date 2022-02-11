Жена Большунова, которая наблюдала за триумфом мужа по телевизору

Большунов по итогам скиатлона впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, причём сделал он это более чем уверенно - российский лыжник опередил ближайшего преследователя на 1 минуту 11 секунд.

Супруга спортсмена обычно сопровождает Александра на всех соревнованиях, но в Пекин поехать не смогла. Ситуация банальна - коронавирус, ограничения, запрет на контакты со спортсменами.

Отсутствие привычной поддержки нисколько не повлияло на Большунова, который в важный момент смог собраться и разгромить соперников. После гонки Анна в Instagram разместила видео со своей реакцией и подписала публикацию "Мой золотой", а также со слезами на глазах прокомментировала победный финиш мужа.

Анна и сама была лыжницей, которая в 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете, а также победила на молодёжном чемпионата мира 2019 года в масс-старте. Девушка объявила о завершении спортивной карьеры в марте 2021 года из-за проблем со здоровьем.

Александр и Анна познакомились на тренировочных сборах национальной команды. В соцсетях Анна рассказывала, что изначально не придавала значения их знакомству, но всё изменилось, когда Александр показал галантность и заботу во время болезни девушки.

"Когда мы поехали на сборы, и я там заболела, в свой выходной он приехал ко мне с огромным мешком фруктов. Я очень хорошо запомнила арбуз. В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она - та самая забота. После того, как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться, и так всё закрутилось", - вспоминала Жеребятьева.