Лишат медали? СМИ сообщили о проблемном допинг-тесте российского фигуриста

Напомним, 7 февраля команда Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

Церемония награждения изначально должна была состояться в тот же день, но затем её перенесли на 8 февраля, а потом и вовсе отложили на неопределённый срок.

По данным источника, причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов стал сомнительный допинг-тест у спортсмена команды ОКР, сделанный перед Играми.

Американская журналистка Кристин Бреннан в своём Twitter сообщила, что на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из российских спортсменов, четверо из них сегодня не вышли на тренировку. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Танцевальная пара Синицина/Кацалапов на тренировку вышла.