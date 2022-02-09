Кариньш: многие ограничения будут отменены, вопрос - когда

По его словам, пока все ограничения принимались на основе более ранних прогнозов, но сейчас ситуация меняется, так что было бы логично изменить внутренние правила. По словам Кариньша, правительство сильно расходится во мнениях об ограничениях, и ему нужно найти компромисс. Нужно продолжать говорить о необходимости вакцинации, ношения масок и тестирования, а все остальное должно быть соизмеримо с этим, сказал премьер.

По словам Кариньша, следует понимать, где и когда имеет смысл использовать ковид-сертификат.

В случае, если в общественном месте носится маска, непонятно, зачем еще и сертификат. "Например, у нас в магазинах есть ограничения по квадратным метрам и маски, и можно как в Литве, где сертификат не требуют, потому что есть два других способа защиты", - сказал премьер.

Сейчас обсуждается вопрос об отмене сертификатов в определенных ситуациях, и важно, чтобы у Министерства здравоохранения было аналогичное мнение, сказал Кариньш, добавив, что он попросил министерство пересмотреть все ограничения с учетом показателей госпитализации.

По словам Кариньша, важно понимать, что уровень заболеваемости больше никак не связан с использованием сертификатов в общественных местах. "Похоже, мы близки к пику волны Covid-19, и волна может сломаться на следующей неделе", - сказала премьер, подчеркнув, что важно соизмерять ограничения с Эстонией и Литвой.

Кариньш признал, что Минздрав консервативно подошел к ослаблению ограничений. "Человек, как вода, ищет свой путь, и мы сейчас согреваем экономику Эстонии", - сказал премьер, имея в виду аквапарки, закрытые в Латвии, но открытые в Эстонии.

"Мы откажемся от ограничений рабочего времени, я уверен, что во многих местах сертификаты больше не будут использоваться и что мы откроем все закрытые отрасли.