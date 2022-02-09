Левитс: с 1 марта ожидаются серьезные смягчения ограничений

В случае, если в общественном месте носится маска, непонятно, зачем еще и сертификат. "Например, у нас в магазинах есть ограничения по квадратным метрам и маски, и можно как в Литве, где сертификат не требуют, потому что есть два других способа защиты", - сказал премьер.

Сейчас обсуждается вопрос об отмене сертификатов в определенных ситуациях, и важно, чтобы у Министерства здравоохранения было аналогичное мнение, сказал Кариньш, добавив, что он попросил министерство пересмотреть все ограничения с учетом показателей госпитализации.

По словам Кариньша, важно понимать, что уровень заболеваемости больше никак не связан с использованием сертификатов в общественных местах. "Похоже, мы близки к пику волны Covid-19, и волна может сломаться на следующей неделе", - сказала премьер, подчеркнув, что важно соизмерять ограничения с Эстонией и Литвой.

Кариньш признал, что Минздрав консервативно подошел к ослаблению ограничений. "Человек, как вода, ищет свой путь, и мы сейчас согреваем экономику Эстонии", - сказал премьер, имея в виду аквапарки, закрытые в Латвии, но открытые в Эстонии.

"Мы откажемся от ограничений рабочего времени, я уверен, что во многих местах сертификаты больше не будут использоваться и что мы откроем все закрытые отрасли.

Вопрос в том, произойдет ли это до или после окончания чрезвычайного положения", - сказал глава правительства.

Несколько организаций требуют отменить антиковидные ограничения

Несколько организаций в различных секторах, работа которых в настоящее время ограничена, направили письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу и ответственным министерствам с требованием отмены актиковидных ограничений, утверждая, что распространение Covid-19 больше не представляет опасности.

Письмо премьер-министру подписали президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс, председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, руководитель комитета по кризисному управлению туризмом Санта Грайксте, член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинтс Кузнецов и другие.

В письме говорится, что многие отрасли, в том числе туризм, гостиницы, рестораны, общественное питание, торговля и другие, серьезно пострадали от введенных в стране антиковидных ограничений.

По мнению авторов письма, наблюдается снижение покупательной способности различных услуг и товаров. Например, фрукты и овощи являются основой здорового питания, особенно в зимние месяцы, и сейчас укрепление иммунитета играет очень важную роль в борьбе с Covid-19. "Мы считаем, что снижение спроса напрямую связано с ограничениями в торговле", - говорится в письме.

По мнению авторов, заболеваемость сейчас высокая, но "относительно небольшое количество людей попадает в больницы, симптомы заболевания легкие, система здравоохранения больше не находится под чрезмерным давлением, и распространение вируса больше не считается опасным". Поэтому сложно обосновать необходимость сохранения ограничений, в том числе деления магазинов на красные и зеленые.