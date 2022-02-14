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Государственное агентство развития образования (VIAA) осуществляет проект образования взрослых "Усовершенствование профессиональной компетенции трудоустроенных персон" ("Обучение для взрослых.") Европейского социального фонда (ESF). Работающие по найму и самозанятые жители приглашаются в период по 24 февраля подать заявку на обучение по какой либо из 42 учебных - программ, предлагаемых «MC Alfa – mācību centrs». Регистрация доступна здесь.

Подать заявку на обучение могут работающие по найму и самозанятые лица в возрасте от 25 лет, имеющие с незаконченное или законченное образование, в том числе работающие пенсионеры и молодые родители, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и находящиеся в трудовых отношениях. Заявку могут подать и те, кто уже один раз воспользовался поддержкой ESF.

Обучение по программам, предлагаемым «MC Alfa – mācību centrs», доступно каждому, так как дает возможность выбирать какую-либо из двух форм обучения – дистанционную или комбинированную. Очное присутствие требуется только для выполнения практической части. Продолжительность освоения группы учебных модулей или программ профессионального совершенствования составляет от трех до шести месяцев – в зависимости от выбранной программы.

Стоимость обучения в размере 90-95% погашает ESF и государство, 5-10% составляет плата от слушателей, которую может внести работодатель. Как информирует VIAA, обучаться бесплатно могут работники, имеющие статус малообеспеченного или нуждающегося лица, а работники с инвалидностью, могут претендовать на компенсацию расходов на ассистента или сурдопереводчика, если они привлекаются во время обучения.

Прием заявок на обучение осуществляется в режиме онлайн (в любое время суток) на веб-сайте www.macibaspieaugusajam.lv до 24 февраля 2022 года. Для подачи заявки необходимо использовать аутентификацию на www.latvija.lv и э-услуги. Обучения планируется начать после онлайн-регистрации и заключения договоров на обучение, но не ранее, чем в конце марта.

Почему следует выбрать учебные программы, предлагаемые «MC Alfa – mācību centrs»?

«MC Alfa – mācību centrs» – аккредитованное учреждение непрерывного профессионального образования и профессионального совершенствования, которое с 2006 года работает в сфере обучения, проведения семинаров и образования по интересам для взрослых. С момента запуска в 2017 году проекта ESF «Обучение для взрослых» обучение по программам «MC Alfa – mācību centrs» прошли более 4000 человек, оставив положительные отзывы о качестве обучения.

Более подробную информацию об учебном центре и актуальном предложении можно получить на www.mcalfa.lv, в разделе вопросов проекта «Обучение для взрослых», отправив вопрос по эл. почте jautajumi@mcalfa.lv или позвонив по телефону 200 16 323.