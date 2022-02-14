Начался прием заявок на обучение при поддержке Eврофондов
Государственное агентство развития образования (VIAA) осуществляет проект образования взрослых "Усовершенствование профессиональной компетенции трудоустроенных персон" ("Обучение для взрослых.") Европейского социального фонда (ESF). Работающие по найму и самозанятые жители приглашаются в период по 24 февраля подать заявку на обучение по какой либо из 42 учебных - программ, предлагаемых «MC Alfa – mācību centrs». Регистрация доступна здесь.
Подать заявку на обучение могут работающие по найму и самозанятые лица в возрасте от 25 лет, имеющие с незаконченное или законченное образование, в том числе работающие пенсионеры и молодые родители, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и находящиеся в трудовых отношениях. Заявку могут подать и те, кто уже один раз воспользовался поддержкой ESF.
Обучение по программам, предлагаемым «MC Alfa – mācību centrs», доступно каждому, так как дает возможность выбирать какую-либо из двух форм обучения – дистанционную или комбинированную. Очное присутствие требуется только для выполнения практической части. Продолжительность освоения группы учебных модулей или программ профессионального совершенствования составляет от трех до шести месяцев – в зависимости от выбранной программы.
Стоимость обучения в размере 90-95% погашает ESF и государство, 5-10% составляет плата от слушателей, которую может внести работодатель. Как информирует VIAA, обучаться бесплатно могут работники, имеющие статус малообеспеченного или нуждающегося лица, а работники с инвалидностью, могут претендовать на компенсацию расходов на ассистента или сурдопереводчика, если они привлекаются во время обучения.
«Значительной новинкой этого учебного этапа (1) является уникальная коучинговая (мотивирующая развитие) программа профессионального совершенствования и (2) и группа модулей с акцентом на обучение корпоративной коммуникации в сфере обслуживания клиентов с использованием иностранных (английский) языков. Совместно с профессионалами мы разработали и предлагаем 42 учебных программы, соответствующие тенденциям современного рынка труда. Программы включают в себя полезные, актуальные темы для работников различных сфер, например, для домашних производителей, офисных работников, бухгалтеров, руководителей проектов, маркетологов, – рассказала Лайла Узуле, директор, член правления «MC Alfa – mācību centrs».
Предложение учебных программ предусматривает приобретение навыков и компетенций для тех, кто имеет или не имеет предварительных знаний в различных направлениях и специальных областях:коучинг, разработка и управление проектами, управление проектами Agile, предпринимательство и начало бизнеса, управление малым предприятием, профессиональная (корпоративная) коммуникация в сфере обслуживания клиентов (на английском языке), реклама, цифровой маркетинг (для начинающих и специалистов), э-коммерция (для начинающих и специалистов), бухгалтерский учет для домашних производителей и самозанятых, разработка приложений, управление проектами покупок/продаж, практическое делопроизводство, основы удаленной командной работы и.др. Полный список программ доступен на www.mcalfa.lv в разделе «Проект VIAA 7-го этапа».
Прием заявок на обучение осуществляется в режиме онлайн (в любое время суток) на веб-сайте www.macibaspieaugusajam.lv до 24 февраля 2022 года. Для подачи заявки необходимо использовать аутентификацию на www.latvija.lv и э-услуги. Обучения планируется начать после онлайн-регистрации и заключения договоров на обучение, но не ранее, чем в конце марта.
Почему следует выбрать учебные программы, предлагаемые «MC Alfa – mācību centrs»?
«MC Alfa – mācību centrs» – аккредитованное учреждение непрерывного профессионального образования и профессионального совершенствования, которое с 2006 года работает в сфере обучения, проведения семинаров и образования по интересам для взрослых. С момента запуска в 2017 году проекта ESF «Обучение для взрослых» обучение по программам «MC Alfa – mācību centrs» прошли более 4000 человек, оставив положительные отзывы о качестве обучения.
Более подробную информацию об учебном центре и актуальном предложении можно получить на www.mcalfa.lv, в разделе вопросов проекта «Обучение для взрослых», отправив вопрос по эл. почте jautajumi@mcalfa.lv или позвонив по телефону 200 16 323.
Проект ESF Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Усовершенствование профессиональной компетенции трудоустроенных персон." 7.этап