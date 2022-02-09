Аэропорт "Рига" планирует до 2027 года инвестировать в развитие 247 млн евро

В стратегии предприятия пересмотрены и актуализированы цели, миссия и видение аэропорта "Рига", составлены новые прогнозы перевозок, a также включены принципы корпоративного управления и устойчивой работы предприятия, актуализированы планы развития и проекты и обновлен план инвестиций и финансовые показатели, которых предполагается достичь до 2027 года.

В новой стратегии предусмотрено до 2027 года достичь 9 млн обслуженных пассажиров и 48,5 тысяч тонн обслуженных авиационных грузов в год, а также повысить пунктуальность вылетов. Одновременно планируется реализовать "зеленые" цели, существенно снизив эмиссии диоксида углерода. Годовой нетто-оборот аэропорта в 2027 году планируется в объеме 77 млн евро, а общие инвестиции в период действия стратегии превысят 247 млн евро.

"Показатели последних лет перед пандемией свидетельствуют о стабильных и неоспоримых лидирующих позициях аэропорта "Рига" в Балтии. Благодаря успешному развитию инфраструктуры, развитию национального перевозчика airBaltic, конкурентоспособной политике тарифов и преимуществам географического положения аэропорт "Рига" позиционирует себя как региональный центр воздушного сообщения в Северной Европе", - говорит председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Этой амбициозной цели можно достичь путем укрепления и увеличения прямого транспортного соединения с Ригой, поддерживая большое число трансферных пассажиров, предлагая пассажирам современные услуги и высокий уровень сервиса, повышая эффективность процессов, внедряя инновации и способствуя развитию авиационной отрасли, удерживая и привлекая специалистов высокого уровня. Это будет достигнуто через развитие учебного центра аэропорта RIX Airport Training Academy в качестве экспортоспособной учебной организации, аккредитованной Международным Советом аэропортов (ACI), которая обеспечивает консультации и обучение полного спектра в сферах основной деятельности аэропортов.

Стратегия будущего аэропорта предусматривает развитие концепции города-аэропорта, который предлагает не только авиационные услуги. В центре будущего города-аэропорта "Рига" будет новый пассажирский терминал площадью 30 тыс. кв. м, рассчитанный на 12 млн пассажиров в год и соединенный с железнодорожной станцией Rail Baltica. Вокруг него будет развиваться бизнес-город аэропорта RIX Airport City с гостиницами, офисными центрами, складами.

В инвестиционном плане стратегии Runway 2027 предусмотрено 155 млн евро на расширение пассажирского терминала, включая внедрение автоматической системы сортировки багажа, а также строительство дорог, виадуков и автостоянок. 58 млн евро будут вложены в инфраструктуру летного поля.