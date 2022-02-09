"Если бы были и хорошие дни, я бы осталась" - Даневича раскрыла истинную причину развода с Кайминьшем

Как причину распада отношений она упоминает, что ей не хватало любви. "Если бы он хоть раз в неделю любил меня, я бы осталась. До конца жизни. Я знаю, что это плохо, это как с алкоголиком, когда ты продолжаешь его спасать и прикрывать.

Я от него ушла не из-за огромного эмоционального насилия или манипуляций. Это больше история про огромную нелюбовь, через которую я прошла, и это еще страшнее.

(..) За последние полтора года, начиная с четвертого или пятого месяца моей беременности, я уже привыкла, что меня дома никто не трогает и не любит", - плача говорит Даневича. - "Это было самым страшным. Можно выдержать всяческие обмены репликами, но это как пытка.

Если бы он меня хотя бы раз в неделю брал за руку или раз в день обнимал - я бы осталась".

Как объясняет Даневича, об окончании отношений она думала уже во время беременности. "Тогда меня превратили в сумасшедшую беременную с гормональными бурям. Второй раз, когда родился ребенок. Тогда мне приклеили ярылк послеродовой депрессии. Потом я поняла, что все время жду, когда кто-нибудь меня спасет, а мне надо самой выбраться. И целенаправленно в один момент я начала это делать", - рассказывает Даневича, говоря спасибо своему терапевту, а также работе в театре, сериалах и в соцсети Instagram.

Окончательное решение было принято в конце октября, когда "поняла, что совсем плохо", и уже через два месяца она была у себя дома. "Я знаю отношения, где есть хорошие дни, поэтому эти женщины не могут принять решение о уходе. В последнее время у меня не было хорошего дня, так что принять решение было легко.

Если бы были и хорошие дни, я бы осталась, потому что семья для меня святое, я приняла, что люди не делятся на хороших и плохих", - говорит в интервью Даневича, отмечае, что так и не знает, что изменилось в конце 2020 года. "Начался холод, отбор любви и абсолютная нелюбовь".

Несмотря на то сложные отношения, она благодарна Артусу за рождение на свет их сына Каупо. Дарта все еще отмечает, что Артус - ее семья.

Уже сообщалось, что в понедельник, 31 января, актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича опубликовала тревожный твит, утверждая, что отец ее сына, депутат Сейма Артус Кайминьш, взял ребенка и отказывается сообщить, где они находятся.

Два часа спустя своей версией произошедшего поделился сам Кайминьш, написав: "Мне надо ответить на публично распространенную информацию. Да, мы с Дартой живем отдельно и заключили обоюдно подписанный договор о том, как мне видеться с сыном. Абсолютно не понимаю мотивы твита Дарты, потому что она знает, что мы с сыном находимся по моему месту жительства. Сына взял сегодня около 17:30 у Дарты. Согласно договору - сын у меня до утра среды. Я не привык публично комментировать свою личную жизнь, но вынужден это сделать. К сожалению, наш мальчик больше всех пострадал от этой ненужной публичности".