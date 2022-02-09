Российские хоккеисты начали Олимпиаду со сложной победы

Матч проходил на стадионе "Национальный" в Пекине и завершился победой россиян со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

В первые 20 минут команды показали примерно равный хоккей, но на перерыв ушли при счёте 1:0 в пользу команды ОКР. За 2,7 секунды до конца первого периода после броска Антона Слепышева шайба от швейцарского игрока Энцо Корви срикошетила в ворота.

Швейцарцы активизировались во втором периоде и заставили голкипера россиян Ивана Федотова несколько раз выручить свою команду. В конце второй 20-минутки Слепышев боднул соперника лбом и получил удаление (2+2), но на счёте это не отразилось.

В заключительном игровом отрезке счёт также не изменился, несмотря на активные действия швейцарских хоккеистов. За несколько минут до финальной сирены сборная Швейцарии могла сравнять, но шайба угодила в штангу ворот.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Далее россияне на групповом этапе сыграют с командами Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сегодня в рамках олимпийского хоккейного турнира состоится также матч между сборными Чехии и Дании. Игра начнётся в 15:10 по латвийскому времени. В четверг, 10 февраля, состоится сразу четыре матча: Швеция - Латвия (6:10 утра), Финляндия - Словакия (10:40), Канада - Германия (15:10) и США - Китай (15:10).