Ср, 9.02.2022
Способ работы правительства надо изменить, поскольку в условиях кризиса принятие решений происходит слишком поздно. Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции
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Видео ⟩ Неадекватный мужчина в Саласпилсе прервал служение в церкви

ФОТО: Ekrānšāviņš

В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение, говорится в сообщении Facebook священника Ильмара Толстова.

Во время богослужения неизвестный мужчина, возможно, под воздействием наркотиков кричал в храме различные фразы, ходил по храму, а затем ушел.

Инцидент был снят на видео, потому что служба транслировалась в прямом эфире. Толстов описывает случившееся как очень тревожную ситуацию.

Государственная полиция еще не подтвердила TVNET, было ли получено заявление в связи с инцидентом.


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