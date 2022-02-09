Видео ⟩ Неадекватный мужчина в Саласпилсе прервал служение в церкви

Во время богослужения неизвестный мужчина, возможно, под воздействием наркотиков кричал в храме различные фразы, ходил по храму, а затем ушел.

Инцидент был снят на видео, потому что служба транслировалась в прямом эфире. Толстов описывает случившееся как очень тревожную ситуацию.