Видео ⟩ Неадекватный мужчина в Саласпилсе прервал служение в церкви
В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение, говорится в сообщении Facebook священника Ильмара Толстова.
В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение, говорится в сообщении Facebook священника Ильмара Толстова.
Во время богослужения неизвестный мужчина, возможно, под воздействием наркотиков кричал в храме различные фразы, ходил по храму, а затем ушел.
Инцидент был снят на видео, потому что служба транслировалась в прямом эфире. Толстов описывает случившееся как очень тревожную ситуацию.
Государственная полиция еще не подтвердила TVNET, было ли получено заявление в связи с инцидентом.