Водителя грузовика из Украины оштрафовали на 1500 евро за использование поддельного документа
Прокуратура оштрафовала украинского водителя грузовика на 1500 евро за использование поддельного документа, пишет LETA.
Прокуратура оштрафовала украинского водителя грузовика на 1500 евро за использование поддельного документа, пишет LETA.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе, 2 февраля на пропускном пункте Силене пограничники провели досмотр грузовика, въезжающего в Латвию. Водитель, гражданин Украины 1998 года рождения, при проверке документов предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение.
Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Украины за нарушение Закона о дорожном движении.