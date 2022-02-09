Ср, 9.02.2022
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Водителя грузовика из Украины оштрафовали на 1500 евро за использование поддельного документа

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прокуратура оштрафовала украинского водителя грузовика на 1500 евро за использование поддельного документа, пишет LETA.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе, 2 февраля на пропускном пункте Силене пограничники провели досмотр грузовика, въезжающего в Латвию. Водитель, гражданин Украины 1998 года рождения, при проверке документов предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение.

На нарушителя был наложен штраф в размере 1500 евро.

Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Украины за нарушение Закона о дорожном движении.


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