Водителя грузовика из Украины оштрафовали на 1500 евро за использование поддельного документа

Как сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе, 2 февраля на пропускном пункте Силене пограничники провели досмотр грузовика, въезжающего в Латвию. Водитель, гражданин Украины 1998 года рождения, при проверке документов предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение.