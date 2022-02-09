"Я ошиблась и сожалею": 80-летняя монахиня спустила 800 тысяч долларов в казино

Крупер в течение 28 лет была главой школы Святого Иакова в пригороде Лос-Анджелеса. Как выяснилось, с 2008 по 2018 год она тратила деньги школы, включая пожертвования и плату за обучение десятков учеников, на личные расходы, кредитные карты и казино. Нарушения были выявлены во время проверки перед отставкой монахини с поста директора школы.

В июне 2021 года Крупер признала свою вину в мошенничестве и отмывании денег. И в понедельник, 7 февраля, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один день, а также обязал выплатить школе компенсацию в 835 тысяч долларов.

"Я согрешила, я нарушила закон, и мне нет оправдания. Мои действия нарушили мои обеты, заповеди, закон и прежде всего - священное доверие, оказанное мне. Я ошиблась и глубоко сожалею о той боли и страданиях, которые причинила множеству людей", — сказала монахиня во время суда.