Ср, 9.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Я ошиблась и сожалею": 80-летняя монахиня спустила 800 тысяч долларов в казино

ФОТО: St James Catholic School

80-летняя монахиня и бывший директор католической школы Мэри Маргарет Крупер признана виновной в хищении 835 тысяч долларов у учебного заведения, она проиграла их в казино. Об этом сообщает CBS News.

Крупер в течение 28 лет была главой школы Святого Иакова в пригороде Лос-Анджелеса. Как выяснилось, с 2008 по 2018 год она тратила деньги школы, включая пожертвования и плату за обучение десятков учеников, на личные расходы, кредитные карты и казино. Нарушения были выявлены во время проверки перед отставкой монахини с поста директора школы.

В июне 2021 года Крупер признала свою вину в мошенничестве и отмывании денег. И в понедельник, 7 февраля, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один день, а также обязал выплатить школе компенсацию в 835 тысяч долларов. 

"Я согрешила, я нарушила закон, и мне нет оправдания. Мои действия нарушили мои обеты, заповеди, закон и прежде всего - священное доверие, оказанное мне. Я ошиблась и глубоко сожалею о той боли и страданиях, которые причинила множеству людей", — сказала монахиня во время суда.

Ранее вместе с Крупер по делу проходила еще одна монахиня и преподаватель школы Лана Ченг. Однако в пресс-релизах Минюста США по делу Крупер Ченг не упоминается. Что с ней происходит и участвует ли она как-то в деле, неясно, еще летом 2021 года сообщалось в GQ.


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