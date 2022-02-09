Президент: единство НАТО гарантирует безопасность в регионе

Президент отметил, что во время встречи с Кариньшем обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе и нашем регионе. Официальные лица также обменялись информацией о том, с кем из лидеров Европы и НАТО консультировалась Латвия.

"Мы полностью информированы и присоединяемся к сформулированной НАТО позиции. Мы ведем интенсивные консультации с лидерами всех стран-членов НАТО, а также с самим альянсом", - сказал Левитс.

Кариньш с Левитсом затронули вопрос усиления присутствия НАТО на восточном фланге, которое уже обсуждается. Президент подчеркнул, что НАТО и ЕС едины и что безопасность в нашем регионе гарантирована. Президент также отметил, что Латвия солидарна с Украиной. Он добавил, что консультации продолжатся и Латвия будет полностью вовлечена в процесс принятия решений НАТО и ЕС.

Кариньш поддержал слова президента о том, что Латвия является частью общего процесса. Латвия не только наблюдатель - она также формулирует мнения и позиции. Премьер-министр сообщил о недавнем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед его отъездом в Москву.

Кариньш проинформировал, что завтра, 10 февраля, лидеры стран Балтии будут присутствовать на ужине с канцлером Германии Олафом Шольцем, на котором предстоит согласовать взгляды на возможные санкции против России, если она расширит боевые действия на территории Украины.

Как уже сообщалось, лидеры стран Балтии встретятся с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в четверг, 10 февраля.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудят с Шольцем нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе, сообщил пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаев.

14 и 15 февраля канцлер Германии посетит Киев и Москву.

Германия традиционно была более открыта для сотрудничества с Россией, чем другие западные страны, но сейчас между двумя странами возникла напряженность.