Сборная Дании по хоккею неожиданно победила Чехию

Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Сборная Дании после первого периода неожиданно повела со счётом 2:0. Сначала на 12-й минуте счёт открыл Маркус Лауридсен, а на 18-й минуте Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.

Во втором периоде чехи отыграли одну шайбу - на 24-й минуте после передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка. В заключительном игровом отрезке счёт не изменился.

Таким образом, сборная Дании, которая впервые выступает на хоккейном турнире на Олимпйиских играх, в первом же матче одержала победу над одним из фаворитов турнира.

Сборные Чехии и Дании играют в одной группе с командой Олимпийского комитета России (ОКР) и Швейцарии. Россияне в стартовом матче на Олимпиаде переиграли швейцарцев со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.

В четверг, 10 февраля, состоится сразу четыре матча: Швеция - Латвия (6:10 утра), Финляндия - Словакия (10:40), Канада - Германия (15:10) и США - Китай (15:10).