9 февраля в одном абзаце ⟩ Допинг-скандал с фигуристкой из России, проверяйте свои сертификаты и как вернуть молодежь?
Очередная среда - новости Олимпиады (снова допинг у российских спортсменов), сертификаты, и много чего еще - ознакомьтесь!
Очередная среда - новости Олимпиады (снова допинг у российских спортсменов), сертификаты, и много чего еще - ознакомьтесь!
События дня в одном абзаце
В среду, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта. Свое первое золото завоевали США, а вот латвийские саночники остались вне пьедестала :( Но не все так спокойно - из-за допинг-скандала российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от Олимпиады и заберут медаль. NVD призывает каждого проверить срок действия своего сертификата - с 15 февраля вступит в силу его срок годности! "В принципе, все отрасли "грешат": Журналисты Apollo выяснили, как проверяют ковид-сертификаты на рабочих местах? Ведущие передачи "Кто вам платит?" на этот раз задались таким вопросом: Молодежь уезжает из Латвии: почему и как это изменить? Уже заметили, что этот год особенно отмечен плохим качеством дорог по всей стране? Что делать? Стало известно, что коронавирус не обходит никого, будь вы хоть лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Ходят по грани, но никогда не падают!" - именно так некий пользователь Twitter охарактеризовал общение в соцсетях Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC): остроумно, с юмором, но в то же время познавательно и по делу. Любо дорого читать! Новая героиня рубрики Made in LV - латвийская джазовая певица Эвилена Протектор, которая всегда выбирала трудный путь и проявляла невероятную стойкость. Приключения с ней происходили с самого рождения! Российский блогер, который ранее уже отличался громкими и яркими актами уничтожения автомобилей, взорвал автомобиль BMW M5 Competition. Самое интересное, что тот ему и не принадлежал. В США 80-летняя монахиня спустила в казино 800 тысяч долларов, которые принадлежали католической школе. А в Пакистане целитель вбил женщине в голову гвоздь. Все для того... чтобы у нее родился сын. Соскучились по животным? Недалеко от парка Avārijas brigāde замечен медведь - он пробежал в 10 метрах от охотника!
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Видео дня: В Саласпилсской католической церкви 6 февраля во время Святой Мессы неадекватный мужчина прервал богослужение. Священник Илмар Петерис Толстов описывает случившееся, как очень тревожную ситуацию.