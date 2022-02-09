Самые масштабные послабления ограничений: Минздрав призывает действовать в три этапа

Павлютс считает, что омикрон-волну пандемии коронавируса необходимо преодолевать безопасно и ответственно, а также просто и понятно для всех. Поэтому он призывает партнеров по коалиции согласовать план по сокращению мер безопасности в три ключевых этапа.

"В то же время правительство должно учитывать, что ситуация в здравоохранении все еще очень сложная и снижение заболеваемости ожидается только во второй половине февраля", - говорит Павлютс.

Школы

Он напоминает, что снижение мер безопасности начато в школах, где сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Со следующей недели первое существенное послабление предусмотрено для детей: с 14 февраля на учеников и учителей, ставших контактными лицами заболевшего Covid-19, не будут распространяться условия карантина.

"Также планируется, что с 16 февраля мы облегчим условия карантина в дошкольных учреждениях, дети смогут посещать занятия по интересам и различные мероприятия без предъявления результатов тестов, на детей не будут распространяться зоны безопасности, и они смогут посещать "зеленую среду" без ограничений", - сообщил министр.

При этом для безопасности учеников и учителей в школах по-прежнему сохранится всеобъемлющее тестирование.

Самые масштабные послабления ограничений

Министр здравоохранения также призывает принять самые масштабные на текущий день послабления мер безопасности, включая отмену запрета на работу закрытых в настоящее время отраслей, таких как ночные клубы и аттракционы, отменить ограничения рабочего времени и требования по обеспечению минимальной квадратуры для предоставления услуг, а обязательные требования о вентиляции, соблюдении дистанции и удаленной работе сделать рекомендательными. Политик также призывает отменить требование о наличии ковид-сертификата в розничной торговле, сохранив при этом требование об обеспечении 15 квадратных метров на одного посетителя, как в Литве.

Политик также рекомендует значительно повысить максимально разрешенное число посетителей на организованных мероприятиях - с 500 до 3000 человек, а также отменить требование о регистрации посетителей. Также предложено увеличить разрешенное число людей на закрытых мероприятиях - с десяти до 50 в помещении, с 20 до 100 на открытом воздухе. Кроме того, не будет ограничений на численность групп в коллективах самодеятельности, спортивных или учебных.

Туризм

В сфере туризма планируется соблюдение минимальных требований Евросоюза: разрешение на въезд из всех стран при наличии ковид-сертификата или отрицательного результата теста на Covid-19 без требования о соблюдении самоизоляции.

Что останется так же

В то же время министр здравоохранения призывает продолжать использовать медицинские маски или респираторы FFP2 в помещении, а также пользоваться ковид-сертификатами в условиях повышенного риска: при большом скоплении людей и невозможности контролировать расстояние или там, где не используются медицинские маски или респираторы FFP2, - на мероприятиях, аттракционах, в ночных клубах, при занятиях спортом, в кружках самодеятельности, заведениях общественного питания, на религиозных мероприятиях и при предоставлении услуг, где не используются маски, и при работе с клиентами.

Если ситуация в больницах стабилизируется и в Латвии будет не более 25 новых госпитализированных больных Covid-19 в сутки, с 1 апреля планируется отменить и другие меры безопасности, сообщили в министерстве.

В Twitter Павлютс написал, что в среду вечером, 9 февраля, в связи с данными предложениями коалиция "на 95% пришла к соглашению". Остался только "хвост" о применении сертификатов в марте.