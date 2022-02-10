Начинаем с поражения. Сборная Латвии минимально уступила Швеции

Матч проходил на стадионе "Национальный" в Пекине и завершился победой сборной Швеции со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Первый период прошёл при полном преимуществе шведской сборной, которая нанесла по воротам Ивара Пунненова девять бросков. Счёт в матче на 10-й минуте открыл Лукас Валльмарк, которого латвийские защитники упустили из виду и оставили в одиночестве перед своими воротами.

30 секунд понадобилось шведам с начала второго периода, чтобы увеличить преимущество в счёте. Автором гола стал Антон Ландер, который после неудачной игры защитников получил шайбу перед пустыми воротами. На 34-й минуте Валльмарк оформил дубль, реализовав численное большинство.

До перерыва сборная Латвии сумела размочить счёт благодаря классному дальнему броску Ренарса Крастенбергса в верхний угол ворот. На 47-й минуте сборная Латвии сократила отставание в счёте до минимума - автором гола стал Николай Елисеев, который реализовал большинство. В самой концовке встречи Увис Балинскис мог сравнять счёт, но его бросок пришёлся точно во вратаря.

Далее на групповом этапе сборная Латвии сыграет с Финляндией (11 февраля) и Словакией (13 февраля).

В четверг, 10 февраля, состоится ещё три матча: Финляндия - Словакия (10:40), Канада - Германия (15:10) и США - Китай (15:10).