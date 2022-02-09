Ср, 9.02.2022
Способ работы правительства надо изменить, поскольку в условиях кризиса принятие решений происходит слишком поздно. Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Фото ⟩ Под Екабпилсом полиция обнаружила самодельный самогонный аппарат

ФОТО: VP

Полицейские Екабпилсского района в ходе обыска в рамках уголовного производства в частном доме в Екабпилсском районе в четверг, 3 февраля, нашли и изъяли самодельное устройство для производства алкоголя вместе с большим количеством спиртоподобной жидкости, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

В частном доме Межарской волости Екабпилсского района при проверочной закупке было куплено два литра нелегального алкоголя. Должностные лица Екабпилсского района Земгальского регионального управления Государственной полиции по факту инцидента возбудили уголовное дело, а также в срочном порядке провели обыски.

В жилище было обнаружено и изъято самодельное устройство для производства алкоголя и около 180 литров бесцветной и цветной жидкости со спиртовым запахом. Для определения точного количества и состава изъятых веществ назначена экспертиза.

Мужчина, продавший алкоголь при проверочной закупке, неоднократно попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом подакцизных товаров, за что привлекался к административной ответственности.

Полиция по факту инцидента возбудила уголовное дело, ведется досудебное расследование. В настоящее время мужчина 1956 года рождения имеет статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.


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