Фото ⟩ Под Екабпилсом полиция обнаружила самодельный самогонный аппарат

В частном доме Межарской волости Екабпилсского района при проверочной закупке было куплено два литра нелегального алкоголя. Должностные лица Екабпилсского района Земгальского регионального управления Государственной полиции по факту инцидента возбудили уголовное дело, а также в срочном порядке провели обыски.

В жилище было обнаружено и изъято самодельное устройство для производства алкоголя и около 180 литров бесцветной и цветной жидкости со спиртовым запахом. Для определения точного количества и состава изъятых веществ назначена экспертиза.

Мужчина, продавший алкоголь при проверочной закупке, неоднократно попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом подакцизных товаров, за что привлекался к административной ответственности.