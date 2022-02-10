Фото, видео ⟩ Уникальная деревянная церковь Невского в Даугавпилсе: история длиною в 125 лет

Элементы декора внутри Церкви Святого Александра Невского. 30 января 2022 года ФОТО: Сергей Соколов

Легенды о строительстве

Первая легенда касается того самого купца Чуксанова, который больше всего вложил в строительство церкви. По ней считается, что он путешествовал через Двинск, и в этом путешествии от болезни умер его сын. Мальчика похоронили на Гарнизонном кладбище, именно поэтому Чуксанов очень активно помогал строительству.

В 1980-х годах в церкви проводили ремонт и под полом обнаружили склеп с останками. Предполагалось, что это останки сына Чуксанова.

ФОТО: Сергей Соколов

Вторая легенда говорит о том, что церковь построили в память о царствовании императора Александра III. Купцу Чуксанову было видение, что церковь надо строить в его честь. У этой легенды тоже есть своеобразное подтверждение: царская корона с вензелем Александра III, которая стояла над главным входом. Эта корона сохранилась в церкви (за исключением орла на ее верхушке), но, как рассказал смотритель церкви Александр, на тот момент власть сказала, что на ее месте лучше быть кресту, а не короне, и поэтому ее сняли.

ФОТО: Сергей Соколов

Есть еще одно подтверждение того, что церковь строилась в честь императора. В литературном журнале "Разведчик" за 1896 год писалось, что в память об Александре III "были освещены новосооруженные при часовне крепостного кладбища колокольня и колокола".

Церковь в стиле русского деревянного зодчества

Церковь небольшая - ее площадь составляет 70 м2, высота в самой высокой точке - 14 метров. Церковь сделана из бревенчатого сруба без единого гвоздя. Ее строили так же, как и все здания на древней Руси - бревна скреплялись между собой, накладывались друг на друга.

"Церковь имеет характерный для кладбищенской церкви план и четкую объемную композицию: кубический сруб основного объема с пятигранной апсидой алтаря, к которому с трех сторон примыкают крылечки входов", - рассказывает Людмила Жилвинская, историк, много лет проработавшая в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее.

Над главным входом - колокольня, но колокола там никогда не было. Побоялись, что он будет слишком тяжелым для такой небольшой деревянной церкви. К тому же, вход в колокольню специфический - дверь в колокольню есть, а лестницы к ней нету, так что она, скорее, только для красоты.

Четырехугольная крыша покрыта ромбовидными жестяными пластинами. У церкви есть девять башен, имеющие четыре разные формы, например, над боковыми входами находятся остроконечные (как пирамидки) башни. Крышу, в части, где находится алтарь, украшает башня с шестиугольным куполом-луковицей.

Все башенки имеют кресты, кроме той, которая над главным входом - там сейчас нет ничего. Ажурный декор украшает свесы крыши, карниз и цокольную часть сруба, ограждение боковых входов.

Различные узорные элементы украшают церковь Святого Александра Невского. Но как внутреннюю, так и внешнюю часть церкви необходимо срочно реставрировать. 30 января 2022 года ФОТО: Сергей Соколов

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