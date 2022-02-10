Фото, видео ⟩ Уникальная деревянная церковь Невского в Даугавпилсе: история длиною в 125 лет

В Даугавпилсе, в погулянском лесу, в тишине и одиночестве стоит небольшая церковь, сделанная из крупного сруба без единого гвоздика. Если не знать, что эта церковь находится там, и случайно выйти на нее, может показаться, что ты набрел на церковь из русской сказки. Это церковь Святого Александра Невского на Гарнизонном кладбище, и о ней мы расскажем вам в рамках проекта "Уникальная Латгалия".
Погулять возле церкви и восхититься ее архитектурным стилем может любой желающий. Посмотреть храм изнутри можно только предварительно договорившись с Даугавпилсско-Резекненской епархией Латвийской Православной Церкви или придя на одну из служб.
История Церкви Святого Александра Невского
Православная церковь Святого Александра Невского находится в Даугавпилсе, на Гарнизонном кладбище, на улице Силу, 1. Ее построили в 1897 году, и 30 августа 2022 года ей исполняется 125 лет.
Построить церковь предложил Александр Желобовский, протопресвитер военного и морского духовенства Российской Империи. Он посещал крепость и, осмотрев Гарнизонное кладбище, сказал, что ему не хватает церкви, достойной погребенных тут воинов.
Церковь целиком и полностью строилась на пожертвования, других источников финансирования не было. Первые 100 рублей на строительство пожертвовал Иоанн Кронштадский, но самую большую помощь оказал 26-летний санкт-петербургский купец Михаил Александрович Чуксанов. Он выделил и денежные средства, и церковную утварь, и принадлежности ризницы.
Построили церковь всего за 99 дней, ее сооружали плотники и ремесленники крепостного гарнизона по проекту военного инженера Сергея Рашевского. Церковь освятил протоиерей Лавр Конопацкий 30 августа 1897 года.
Легенды о строительстве
Первая легенда касается того самого купца Чуксанова, который больше всего вложил в строительство церкви. По ней считается, что он путешествовал через Двинск, и в этом путешествии от болезни умер его сын. Мальчика похоронили на Гарнизонном кладбище, именно поэтому Чуксанов очень активно помогал строительству.
В 1980-х годах в церкви проводили ремонт и под полом обнаружили склеп с останками. Предполагалось, что это останки сына Чуксанова.
Вторая легенда говорит о том, что церковь построили в память о царствовании императора Александра III. Купцу Чуксанову было видение, что церковь надо строить в его честь. У этой легенды тоже есть своеобразное подтверждение: царская корона с вензелем Александра III, которая стояла над главным входом. Эта корона сохранилась в церкви (за исключением орла на ее верхушке), но, как рассказал смотритель церкви Александр, на тот момент власть сказала, что на ее месте лучше быть кресту, а не короне, и поэтому ее сняли.
Есть еще одно подтверждение того, что церковь строилась в честь императора. В литературном журнале "Разведчик" за 1896 год писалось, что в память об Александре III "были освещены новосооруженные при часовне крепостного кладбища колокольня и колокола".
Церковь в стиле русского деревянного зодчества
Церковь небольшая - ее площадь составляет 70 м2, высота в самой высокой точке - 14 метров. Церковь сделана из бревенчатого сруба без единого гвоздя. Ее строили так же, как и все здания на древней Руси - бревна скреплялись между собой, накладывались друг на друга.
"Церковь имеет характерный для кладбищенской церкви план и четкую объемную композицию: кубический сруб основного объема с пятигранной апсидой алтаря, к которому с трех сторон примыкают крылечки входов", - рассказывает Людмила Жилвинская, историк, много лет проработавшая в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее.
Над главным входом - колокольня, но колокола там никогда не было. Побоялись, что он будет слишком тяжелым для такой небольшой деревянной церкви. К тому же, вход в колокольню специфический - дверь в колокольню есть, а лестницы к ней нету, так что она, скорее, только для красоты.
Четырехугольная крыша покрыта ромбовидными жестяными пластинами. У церкви есть девять башен, имеющие четыре разные формы, например, над боковыми входами находятся остроконечные (как пирамидки) башни. Крышу, в части, где находится алтарь, украшает башня с шестиугольным куполом-луковицей.
Все башенки имеют кресты, кроме той, которая над главным входом - там сейчас нет ничего. Ажурный декор украшает свесы крыши, карниз и цокольную часть сруба, ограждение боковых входов.
Можно пережить две войны, но не получается пережить безучастие
Во время первой мировой войны церковь Святого Александра Невского была заброшена, а после нее, в 1918-1940-х, она использовалась для нужд Латвийской армии. Во время второй мировой войны церковь спасла ее удаленность от центра города.
Когда немцы заняли Даугавпилс, они собирались снести церковь, опасаясь снайперской стрельбы с башен церкви. Но местные жители пошли к коменданту с просьбами и подарками (дарили в том числе и домашний скот), чтобы только уговорить его сохранить церковь. И им это удалось.
В настоящее время все убранство, иконы и утварь перемещены в кафедральный Борисо-Глебский собор Даугавпилса, это стало необходимым после того, как мародеры дважды грабили церковь и уносили старинные книги, уникальные иконы. Тем не менее, сейчас в храме тоже есть иконы. Правда, только в печатном виде.
Церковь ремонтировали в разные годы и по чуть-чуть - установили новую ограду, чинили протекающую крышу, ставили водоотводы, сейчас там есть сигнализация.
Много лет обсуждается перенос церкви, но, все-таки, это - опасная затея, это признают как эксперты-архитекторы, так и люди, которые чаще других бывают в церкви - отец Геогрий и смотритель церкви Александр.
Настоятель Даугавпилсского Успенского Храма и Церкви Александра Невского, отец Георгий Чекушин, рассказал, что люди ошибочно полагают, что церковь заброшена. "Храм действует и он не закрывался. Летом проходит очень много служб: молебны, отпевания, панихиды, радоница, литургия".
Объявления о службах в этой уникальной церкви можно найти на остановках, в кафедральном Борисо-Глебском соборе и других церквях, а также на сайте епархии.
Недавно Даугавпилсско-Резекненская епархия Латвийской Православной Церкви написала проект на получение государственного финансирования для реставрации церкви. Они очень надеются, что этот проект одобрят, потому что будет жаль, если такая церковь окончательно разрушится.
Церковь значится как памятник деревянного зодчества на учете в Инспекции по охране памятников культуры, но это не дает ей никакого дополнительного финансирования и помощи, и получается - как она строилась в 1897 году на пожертвования, так и реставрируется на пожертвования до сих пор.
Кладбище церкви тоже уникально
На Гарнизонном кладбище, на котором расположена церковь, похоронено очень много людей, имена, профессии и должности которых вас точно удивят. Информацию о них Людмила Жилвинская собирала в течение долгого времени, мы приведем несколько примеров:
Биркин Владимир Николаевич (1851-1902) - был начальником инженеров Двинской крепости, военным инженером, генерал-майором.
Дорошкевич Константин Кириллович (1813-1886) - был настоятелем Динабургского крепостного собора, протоиерей.
Заблоцкий Константин Николаевич (1871-1904) - был врачом в Межциемском санатории, коллежский асессор, скончался в возрасте 33-х лет.
Фон Миллер Рафаил Иванович (1824-1882) - генерал-майор.