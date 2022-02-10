Денис Васильев упал во время произвольной программы

По итогам соревнований олимпийским чемпионом по фигурному катанию стал американец Нэтан Чен. По сумме выступлений 22-летний фигурист набрал 332,60 балла. Он впервые в карьере выиграл золото Игр. Ранее он брал серебро в командных соревнованиях в Пекине, а также бронзу в 2018 году в командных в Пхёнчхане.

Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма (310,05), а бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно (293).

Лучшим из российских фигуристов стал Евгений Семененко. Он занял восьмое место, набрав 274,13 балла по сумме двух программ. Марк Кондратюк закончил на 15-м месте (248,82), а Андрей Мозалёв - на 19-м (233,33).

Латвийский фигурист Денис Васильев в начале своей произвольной программы пережил небольшое падение, но оставшуюся часть откатал чисто и заработал 167,41 балла. По сумме двух программ даугавпилчанин набрал 252,71 балла и занял итоговое 13-е место.

ФОТО: olympics.com