ФОТО ⟩ Братья Дукурсы в топ-8 после второй попытки на Олимпиаде

После двух попыток лидирует немец Кристофер Гротхер, показавший результат 2 минуты 0,33 секунды. Второе место занимает его соотечественник Аксель Юнг (отставание - 0,70 секунды), тройку лидеров замыкает китаец Янь Вэньган (+0,75).

Мартин Дукурс на данный момент отстаёт от Гротхера на 0,92 секунды, а от пьедестала - на 0,17 секунд. Томас Дукурс показал результат 2 минуты 1,55 секунды, отстав от лидера на 1,22 секунды.

Третья и четвёртая попытки пройдут в пятницу.

ФОТО: Ekrānšāviņš no olympics.com/beijing-2022

Напомним, в коллекции наград Мартина Дукурса нет только олимпийского золота. На Играх в 2010 и 2014 годах он завоевал серебряные награды, а в 2018 году в Пхёнчхане занял четвёртое место. На своих дебютных Играх в 2006 году в Турине Дукурс стал седьмым.

В этом сезоне 37-летний скелетонист в 11-й раз победил в общем зачёте Кубка мира. Мартин Дукурс победил на трёх этапах и лишь два раза из семи оказывался вне тройки лидеров. В Санкт-Морице он в 12-й раз стал чемпионом Европы.

Для Томаса Дукурса это также пятые Олимпийские игры в карьере. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити он стал 21-м, в 2010 и 2014 годах занял четвёртое место, а в 2018 году в Пхёнчхане стал пятым.