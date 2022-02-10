ФОТО ⟩ Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку

Также на тренировке присутствовала другая россиянка - Александра Трусова. После тренировки они обе прошли мимо журналистов, не сказав ни слова.

Напомним, 9 февраля, вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Издание Inside the Games сообщило, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований, которыми стали фигуристы команды Олимпийского комитета России (ОКР) Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

Вечером 9 февраля российское издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Валиеву не допустят до личного турнира одиночниц, а команду Олимпийского комитета практически гарантированно лишат ранее завоёванных золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх. Позднее "Спорт-Экспресс" опроверг свою новость об отстранении Камилы Валиевой и извинился перед фигуристкой.

"Сплетнями не занимаюсь", - ответила тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе на вопрос о ситуации со своей подопечной.

Таким образом, официальной информации касательно ситуации с Валиевой до сих пор нет. В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать слухи о допинге.