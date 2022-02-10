Кариньш встретится с канцлером Германии
Сегодня в Берлине состоится встреча лидеров стран Балтии с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаев.
Сегодня в Берлине состоится встреча лидеров стран Балтии с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаев.
Кариньш, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудят с Шольцем текущую ситуацию с безопасностью в Европе.
Как сообщалось, 14 и 15 февраля канцлер Германии посетит Киев и Москву.
Германия традиционно была более открыта для сотрудничества с Россией, чем другие западные государства, но сейчас между двумя странами возникла напряженность.
Россия объявила 3 февраля, что закрывает офис немецкой вещательной компании Deutsche Welle в ответ на решение Берлина прекратить вещание немецкоязычного канала RT, который является рупором российской пропаганды.
Европейские лидеры активизируют дипломатические усилия по разрядке напряженности в отношениях между Россией и Украиной, которую усугубила концентрация российских войск у границ страны-соседа, вызвав опасения о новом вторжении.