Кариньш встретится с канцлером Германии

Кариньш, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудят с Шольцем текущую ситуацию с безопасностью в Европе.

Как сообщалось, 14 и 15 февраля канцлер Германии посетит Киев и Москву.

Германия традиционно была более открыта для сотрудничества с Россией, чем другие западные государства, но сейчас между двумя странами возникла напряженность.

Россия объявила 3 февраля, что закрывает офис немецкой вещательной компании Deutsche Welle в ответ на решение Берлина прекратить вещание немецкоязычного канала RT, который является рупором российской пропаганды.