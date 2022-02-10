Фото ⟩ Ikea отзывает из продажи замороженные овощные шарики

Компания призывает покупателей, которые приобрели замороженные овощные шарики Huvudroll в упаковке по 1000 граммов со сроком годности до 26 октября этого года, связаться с Ikea, чтобы получить полный возврат средств, поскольку существует вероятность того, что продукт содержит частицы пластика. Они попали в партию в результате повреждения производственного оборудования.

Партию овощных шариков можно вернуть в магазин Ikea, чтобы получить обратно всю уплаченную за них сумму. Чек за покупку предъявлять не требуется.

ФОТО: Ikea attēls.

Держателем франшизы Ikea в Латвии является компания Paul Mason Properties Ltd., полностью принадлежащая FE Corporation B.V. Netherlands.