Чт, 10.02.2022
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Болдуин впервые вернулся к съемкам после трагедии на фильме "Ржавчина"

ФОТО: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

63-летний голливудский актер Алек Болдуин (Alec Baldwin) вернулся к съемочной работе после трагедии на площадке фильма "Ржавчина". 

Известно, что актер пришел на съемки инди-триллера "97 минут".

"Сегодня у нас был первый съемочный день. Очень странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября, со дня этой ужасной трагедией, Мне до сих пор трудно об этом говорить", - сказал он в Instagram.

Напомним, инцидент случился 21 октября 2021 года  во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие на площадке являлось предметом реквизита. Согласно сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, однако как он там оказался - до сих пор неясно.

2 декабря Болдуин дал интервью, в котором отметил, что не нажимал на курок и "без понятия", как пуля вообще оказалась в пистолете.


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